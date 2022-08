Wann Christa Gehring aus Immenstadt bei "Das große Backen" auf Sat.1 zu sehen ist

Eine 28-jährige Immenstädterin nimmt an einem Wettbewerb im Fernsehen teil. Wie die Aufzeichnung der Sendung ablief.

Auf Marmor-, Käse- oder Apfelkuchen zu verzichten, geht für Christa Gehring überhaupt nicht. Jetzt tritt die Oberallgäuerin gegen neun weitere Kandidaten in der nächsten Staffel von „Das große Backen“ auf Sat.1 an und kämpft um 10.000 Euro Preisgeld (zu sehen ab Sonntag, 4. September, 17.15 Uhr). Unsere Redaktion sprach mit Gehring, wie sie zu ihrem Hobby kam. (Lesen Sie auch: Dschungelcamp: Die ersten Kandidaten sollen feststehen)

Wie kam es dazu, dass du in einer Backsendung mit machst?

Christa Gehring: Die Sendung schaue ich bereits seit der ersten Staffel. Ich habe mich jedoch nie getraut, mich selber anzumelden, da es für mich noch so viel zu lernen gab. Mein Mann hatte mich bereits letztes Jahr bei der Sendung angemeldet, wo es jedoch leider nicht gereicht hat. Dieses Jahr war ich wieder im Lostopf und nach zahlreichen Bewerbungsdurchgängen wie Livebacken über Zoom oder einem Bewerbungsgespräch mit einer Torte vor der Kamera in München hatte ich die Zusage bekommen.

Wie ist die Aufzeichnung der Sendung abgelaufen?

Gehring: Die Aufzeichnungen waren diesen Sommer über mehrere Wochen auf Schloss Stülpe in Brandenburg in einem großen Zelt. Meistens war es eine Torte beziehungsweise eine Aufgabe an einem Tag, da sehr viel im Hintergrund passiert und verschiedene Szenen gefilmt werden müssen. Ich war auch überrascht, dass so viele Personen an den Aufzeichnungen beteiligt sind. Die Drehtage waren jedenfalls sehr lange und anstrengend.

Wie hat alles mit dem Backen angefangen?

Gehring: Dadurch, dass ich mit fünf Geschwistern aufgewachsen bin, musste unsere Mutter schon immer viel kochen und backen. Zu Weihnachten gab es immer sehr viele verschiedene Laible und Pralinen und ab meinem fünften Lebensjahr half ich ihr in der Küche, wo es nur ging. Meine Schwägerin hat dann im August 2014 eine Willkommenstorte für ihre Schwester – einer Freundin von mir – gemacht, da sie nach 18 Monaten als Au Pair wieder aus Amerika zurück kam. Darauf waren die amerikanische Flagge und weitere Dekorelemente zu sehen. Nach diesem Abend wollte ich dann unbedingt auch etwas aus Fondant modellieren. Nach ein paar Übungstorten für die Arbeitskollegen kamen dann auch schon die ersten Anfragen zu Geburtstags-, Kommunion- und Hochzeitstorten. Mit einem Arbeitskollegen gab es in einem Jahr zur Adventszeit sogar einen Wettbewerb im Laible backen, wo uns unsere Kollegen bewerten durften. Die Jahre darauf wurden es dann immer mehr Aufträge und ich konnte von Torte zu Torte neue Techniken und Werkstoffe ausprobieren. Mittlerweile sind es schon über 300 Motivtorten, die ich in meiner Freizeit gebacken habe.

Was war bisher der komplizierteste Kuchen, den du gemacht hast?

Gehring: Der komplizierteste und aufwendigste Kuchen war die Bewerbungstorte zur aktuellen 10. Staffel von „Das große Backen“. Allein an dem Topper mit den beiden Kühen, die maßstabsgetreu sind, war ich 45 Stunden beschäftigt. Das Gras, worauf die Kühe stehen, besteht aus über 33.000 Löchern, die ich einzeln mit einem Modellierwerkzeug eingestochen habe. Diesen Topper werde ich zur Erinnerung auch die nächsten Jahrzehnte aufbewahren.

Darf man schon verraten, wie weit du kommst?

Gehring: Nein, das darf ich nicht verraten. Wie weit ich es geschafft habe, seht ihr in den kommenden Wochen. Seid gespannt. Es wird eine aufregende Staffel mit vielen Gast-Juroren.