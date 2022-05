Warnung einer Kreativen: Blaichacher Fotografin zeigt ihre Kunst in Sonthofen

Ruth Lübke aus Blaichach beeindruckt und verblüfft mit ihren Aufnahmen. Jetzt zeigt die Autodidaktin eine Auswahl ihrer Arbeiten in Sonthofer Schaufenstern.

„Minimalismus“, sagt Ruth Lübke auf die Frage, was ihre Arbeiten auszeichnet. „Das ist immer ziemlich grafisch“, präzisiert die Fotografin (69) aus Blaichach und schmunzelt: „Ich bin so geradlinig, keine schlampige.“ Außerdem interessieren sie „Form und Farbe“ und neben den Aufnahmen die Bildbearbeitung am Computer. Eine Auswahl ihrer Bilder wie etwa die „Warnung“ (vor dem Klimawandel) zeigt sie derzeit in der Sonthofer Schaufenstergalerie „Kreartiv“.

Eine Autodidaktin aus Immenstadt

Die gebürtige Immenstädterin, seit 48 Jahren mit dem ehemaligen Blaichacher SPD-Gemeinderat Detlef Lübke verheiratet, bezeichnet sich selber als Autodidaktin. Als junges Mädchen begann sie, mit der elterlichen Kamera Bilder zu schießen, oft von der Familie. Nach der Ausbildung zur Fotolaborantin arbeitete sie in einer Immenstädter Druckerei in der Reprofotografie, lernte den Vier-Farb-Druck kennen, später den Siebdruck. Nach einer Erziehungspause kehrte die zweifache Mutter in ihren Ausbildungsbetrieb zurück, bevor sie dann – mit 50 – nochmals eine neue Stelle antrat.

Fotolaborantin in Sonthofen

Damals suchte die Bundeswehr in Sonthofen eine Fotolaborantin, und Ruth Lübke schickte ein Bewerbungsschreiben los. Zu jener Zeit habe sie in der Schrannenhalle im Städtle ihre erste Fotoausstellung gehabt und war in Berlin ihren ersten Marathon gelaufen: „Ich war sehr von mir überzeugt.“ Und sie erhielt prompt den Job in der Jägerkaserne. Als später ein Mediengestalter gebraucht wurde, besuchte sie in Berlin einen entsprechenden Lehrgang, die letzten fünf Berufsjahre verbrachte sie als Fotografin. „Ein toller Job“, sagt sie rückblickend.

"Verteidigungsminister gingen bei und ein und aus"

Sie machte Reportagen, „Verteidigungsminister gingen bei uns ein und aus“, fertigte Passbilder für die Rekruten, war zuständig für Gerätefotografie und entwickelte eine Leidenschaft für den Computer und die Bildbearbeitung. „Das kreative Gestalten ist mir immer sehr leicht gefallen.“ Sie habe sich reingekniet, Lehrgänge besucht: „Ich fand das unendlich faszinierend.“ Privat hat sie ebenfalls fleißig Aufnahmen gemacht: „Den Fotoapparat habe ich immer dabei.“ Wenn sie ein spezielles Ziel hat, wie etwa in der Tierfotografie Schwäne mit ihren Küken, dann schultert sie die „große“ Kamera mit den schweren Objektiven, geht sie in die Berge, nimmt sie die „kleine“ mit. Oder sie fotografiert mit dem Handy.

Anregungen von befreundeten Fotografen

Viele Anregungen erhält sie über das Webportal „Fotocommunity“, von befreundeten Fotografen und von der Sonthofer Malerin Sabine Busse. „Sie hat immer so viele Ideen.“ Etwa 30 Ausstellungen hat sie bereits bestückt, in Immenstadt, in Fischen, in Augsburg. „Das geht immer über Bekannte“. Auch im großen Wohnhaus in Schwanden sind die Wände mit ihren Bildern „tapeziert“. Aber sie hängt auch Bilder von anderen Fotografen auf. Und sie verkauft ihre Bilder, „aber darum geht’s mir nicht“. Manche sind allerdings unverkäuflich. Wenn man sich in ein Bild, seine Bearbeitung und seine Aussage vertiefe, „dann legt man seine Seele bloß“.

Eine "Wahnsinnsidee"

Jetzt hat Ruth Lübke noch eine „Wahnsinnsidee“: Im nächsten Jahr, wenn sie 70 wird, möchte sie eine Hausausstellung veranstalten. Kopfzerbrechen bereitet ihr noch der Weg dahin: „Man muss es ja planen.“ Werden die Bilder auch draußen auf dem großen Grundstück gezeigt? Was ist, wenn es regnet? Soll sie nur Freunde einladen? „Ich weiß es noch nicht.“

Ausstellung: „Die Sprache der Bilder“ von Ruth Lübke ist bis Ende Juni in der Schaufenstergalerie „Kreartiv“, Schlossstraße 15, in Sonthofen zu sehen.

