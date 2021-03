Warum ein Oberallgäuer Arzt Live-Musik für wichtig hält

Der Arzt Sebastian Riescher aus Immenstadt ist ein leidenschaftlicher Musiker. Er stuft den Stillstand der Kultur wegen Corona als „bedenklich“ ein. Warum?

„Musik ist die Sprache der Seele“, sagt Sebastian Riescher. Durch nichts könnten Emotionen so gut ausgedrückt werden, wie durch Musik. Jedem, der sich vor Augen führe, dass aus den Gesängen der Sklaven auf den Baumwollfeldern der Blues entstanden sei, dass während der Pest großartige Musik geschaffen wurde und dass selbst in den blutigsten Kriegen gesungen wurde, werde ganz schnell das Ausmaß der Corona-Pandemie bewusst, gibt der Oberallgäuer Musiker zu bedenken, der in Sonthofen als Hausarzt praktiziert.

Mit dieser Aussage will der 35-Jährige keineswegs Kritik an der Corona-Strategie üben, denn viele Infektionsschutzmaßnahmen seien entsprechend der gewählten Zielsetzung, die Inzidenz möglichst niedrig zu halten, „aus infektiologischer und epidemiologischer Sicht nachvollziehbar“. Riescher möchte vielmehr darauf aufmerksam machen, dass nicht nur die Berufsmusiker, sondern viel mehr Menschen, an die man im ersten Augenblick gar nicht denkt, vom Stillstand der Kultur betroffen sind. Dabei denkt er an Blaskapellen, Chöre, Orchester, Singkreise und vieles mehr, deren Mitgliedern es nicht mehr möglich ist, aktiv Musik zu machen. Von seinen Patienten hört er immer wieder, wie sehr ihnen die musikalischen Treffen und die damit verbundenen sozialen Kontakte fehlen.

Musikschulen machen zwar weiter, aber nur im Einzelunterricht

Für Kinder stuft der vierfache Familienvater die Situation ebenfalls als „bedenklich“ ein. Die Musikschulen machen zwar weiter, aber gemäß den Vorgaben eben nur im Einzelunterricht. Chorproben und andere musikalische Gruppen liegen auf Eis. Bei Kindern und Jugendlichen, die zu einer mehrjährigen Pause gezwungen sind, ist es seiner Ansicht nach allerdings fraglich, „ob sie nicht die Freude an der Musik verlieren“. Das wiederum könnte laut Sebastian Riescher nach sich ziehen, dass „der Nachwuchs wegbricht“.

Aus seiner Sicht kann der passive Musikkonsum weder das gemeinsame Musizieren noch den Besuch von Live-Events ersetzen. Falls der Lockdown noch länger andauern sollte, sieht Riescher die Gefahr, „dass sich die Leute an das freudlose Leben gewöhnen“ und die Jugendlichen, die keine Konzertbesuche kennen, sie auch nicht vermissen. „Das würde die ganze Musik- und Kulturszene extrem verändern“, sagt Sebastian Riescher.

Obwohl er als Arzt wirtschaftlich nicht von der Krise der Kulturschaffenden betroffen ist, räumt er ein, dass er als Musiker und Privatperson durchaus „frustriert“ ist. „Als Familienvater beschäftigen mich auch so vermeintlich ganz banale Fragen wie, ob der Kindergarten auf hat, wie es in der Schule weitergeht oder wie meine Kinder schwimmen lernen sollen“, sagt der Immenstädter.

Unterm Strich sind Sebastian Riescher 15 Auftritte ausgefallen

Aus beruflichen und privaten Gründen habe er zwischenzeitlich sein musikalisches Bühnen-Engagement etwas zurückgeschraubt. Im vergangenen Jahr wollte er aber eigentlich „durchstarten“ und die Duo-Auftritte mit Anja Heinz „professionalisieren“. Unterm Strich seien ihm in verschiedenen Formationen 15 Auftritte ausgefallen.

Wie seine Kollegen auch, hat Riescher die Konzerte des vergangenen Jahres, die zwischen den Lockdowns stattfinden konnten, schnell an einer Hand aufgezählt. Allerdings sei Musik für ihn mehr als nur Auftreten: „Musik ist für mich etwas viel Größeres, und ich kann auch viel im stillen Kämmerchen machen“, erzählt er. Genau das hat der musizierende Arzt seit dem ersten Lockdown auch gemacht: sich entspannt zurückgelehnt und alleine musiziert.

"Schöpferische und kreative Pause" trägt neue Früchte

„Für mich war es eine schöpferische und kreative Pause“, sagt Riescher und verrät, dass diese auch Früchte getragen hat. Während des Lockdowns hat er einige Instrumentalstücke komponiert, mit denen er ein Solo-Projekt plant. Bis die Musikliebhaber es zu hören bekommen, müssen sie sich allerdings noch gedulden. Riescher will die weitere Umsetzung langsam angehen lassen und sich keinen Zeitdruck machen.

Zu den Liedern verrät er nur so viel, dass sie „einen Querschnitt durch die Musik, die ich liebe“, darstellen und er dabei versucht hat, mit Saxophon, Klarinette, Akkordeon und Gitarre auch alle Instrumente einzubauen, die er spielt. Das Publikum darf also gespannt sein.

Momentan verspürt er große Lust, mit anderen zu musizieren und seine drei Hauptprojekte, Saxophon und Orgel mit Albert Frey, das Duo mit Anja Heinz und das Jazz-Trio wieder aufleben zu lassen. „Ideen sind viele da“, versichert Riescher, die Ausführung hänge allerdings von den sich bietenden Möglichkeiten ab.

Eine Prognose für das Wiederaufleben der Kultur ist in seinen Augen „schwierig“. Falls es im Herbst wieder losgehen kann, hofft Sebastian Riescher darauf, dass es so wird wie vor dem Lockdown. Er hält es durchaus für möglich, dass „ein richtiger Boom“ entsteht, denn er weiß, dass die Zuhörer „richtig Durst haben“.

