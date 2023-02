Warum Sperrungen in den Allgäuer Alpen alleine nur wenig helfen

Rangerin Denise Klein vom Naturpark Nagelfluhkette erklärt, wie Naturschutz und Tourismus in den Allgäuer Bergen Hand in Hand gehen können.

26.02.2023 | Stand: 11:50 Uhr

Es sollte eine Schneeschuhwanderung werden, doch die hohen Temperaturen in den vergangenen Tagen machten dieser einen Strich durch die Rechnung. Deshalb wählte Denise Klein, Rangerin des Naturparks Nagelfluhkette, anstatt der Schneeschuhe doch die Bergstiefel für die Tour im Gunzesrieder Tal.

Klein ist seit einem Jahr Rangerin beim Naturpark Nagelfluhkette, seit vielen Jahren aber schon in den Allgäuer Bergen unterwegs. Besonders gerne geht die 26-Jährige im Winter auf Skitouren. „Das ist derzeit aber gar nicht so leicht“, erzählt Klein. Denn aufgrund der geringen Schneemenge könne eine Skitour ganz schnell gefährlich werden, weiß Klein. „Man kann sich in Wurzeln verheddern und leichter stürzen.“ Bei hartem und steinigem Untergrund riskiere man zudem, dass die Skier kaputt gehen.

Riedberger Horn: beliebteste Skitour

Eine der beliebtesten Skitouren ist am Riedberger Horn, sagt Klein. Das Gras unter dem Schnee sei weich, wodurch die Verletzungsgefahr nicht so hoch sei und man auch bei wenig Schnee schon fahren könnte. „Weil die Strecke so beliebt ist, sind aber auch immer viele Skitourengeher dort unterwegs“, sagt Klein. Gleichzeitig gibt es am Riedberger Horn ein Wald-Wild-Schongebiet. „Das sind Lebensräume für das Birk- und Auerwild. Tagsüber hocken die Birkhühner in den Waldinseln, aber in den Dämmerungsstunden gehen sie in den Erlenbüschen auf Nahrungssuche“, erklärt Klein. Damit die Tiere nicht gestört werden, gibt es eine zeitliche Sperrung für das Gebiet von 16 bis 8.30 Uhr. „Sind die Erlenbüsche von Schnee bedeckt, gibt es kein Wald-Wild-Schongebiet, weil sich die Birkhühner dort dann nicht mehr aufhalten.“

Am Parkplatz gibt es dafür eine Übersichtstafel, ebenso am Start und in der Mitte der Tour. Direkt vor dem Wald-Wild-Schongebiet haben die Ranger außerdem fünf Stopptafeln mit Informationen zum Lebensraum der Tiere aufgestellt, sodass sich auch niemand der Skitourengeher dort verirrt. „Das klappt auch ganz gut“, sagt Klein. Es sei wichtig, auch Gründe zu nennen, warum die Gebiete vermieden werden sollten. „Das wird dann eher akzeptiert. Sperrungen alleine nützen wenig.“

Schmilzt der Schnee, zeigen sich oft Spuren im Gras. Hier bewegen sich Mäuse unter der Schneeschicht. Bild: Luke Maguire

Nur selten entdecken die Ranger dort Spuren. Das führt Klein vor allem auf die Aufklärungsarbeit sowie die groß angelegte Beschilderung zurück. Vor jeder Winter- und Sommersaison tauschen die Ranger die Schilder und Tafeln aus und erneuern sie gegebenenfalls. „Neben der Besucherlenkung, der Umweltbildung und dem Naturschutz ist die Beschilderung eine unserer Hauptaufgaben“, sagt die 26-Jährige.

Aufklärungsarbeit und Umweltbildung in den Naturparkschulen

Aufklärungsarbeit leisten die 15 Mitarbeiter des Naturparks bereits bei den Jüngsten. In den Naturparkschulen lernen die Kinder von der ersten bis zur vierten Klasse Wissenswertes über die Flora und Fauna auf Wiesen, im Wald und im Wasser. Wer möchte, könne sich zudem in den Sommerferien zum Junior-Ranger ausbilden lassen. „Wir haben in diesem Jahr auch zehn Freiwilligenprojekte“, sagt Klein. Mit Ehrenamtlichen geht es dann in die Natur, um etwa die Wanderwege zu pflegen sowie Alp- oder Moorflächen zu entbuschen. „Ansonsten könnten Alpflächen verwalden und Insekten und Pflanzen ihren Lebensraum verlieren“, erklärt Klein.

