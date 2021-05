Was aus der Alten Schule in Immenstadt-Bühl werden soll

Genossenschaft stellt Nutzungskonzept für das denkmalgeschützte Haus am Großen Alpsee vor. Vorstand hofft auf öffentliche Förderungen. Wie es jetzt weitergeht.

16.05.2021 | Stand: 18:40 Uhr

Es geht voran bei der Sanierung der Alten Schule in Immenstadt-Bühl. Die Mitglieder der Genossenschaft „Alte Schule Bühl“ haben in den vergangenen Monaten die Räume von Gerümpel und Schmutz gereinigt, das löchrige Dach geflickt und für Untersuchungen Stellen im Boden und an den Wänden geöffnet. Bei einem Besuch von Landtagsabgeordneten der Grünen und von Bürgermeister Nico Sentner stellte der Genossenschafts-Vorstand mit Susan Funk, Guido Böck und Max Kirchmann mögliche Nutzungen für das Gebäude vor. Unter anderem soll darin ein Café mit Terrasse entstehen.