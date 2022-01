Was die Tourismus GmbH in Immenstadt heuer plant

Geschäftsführerin zieht Bilanz zu Vorjahren: Wegen der Corona-Pandemie gehen die Übernachtungszahlen zurück. Die Stadt zahlt im Jahr 330.000 Euro an die AIT.

Die Corona-Krise ausgenommen, erlebt der Tourismus in der Region einen Aufschwung. Davon profitiert auch Immenstadt, sagte Theresa Schöberl, Geschäftsführerin der Alpsee Immenstadt Tourismus (AIT) GmbH, im Stadtrat. So stiegen die Übernachtungszahlen bis einschließlich 2019 an. Dabei, sagte Schöberl, „hat die Stadt ihr Potenzial noch nicht ausgeschöpft“. So seien die Stadt-Verantwortlichen und die AIT auf dem richtigen Weg, „auch wenn der Tourismus in Immenstadt noch nicht ganz als Wirtschaftsfaktor gesehen wird“.

Tourismuszahlen: Die Übernachtungen sind laut Schöberl von 418.500 (im Jahr 2019) auf knapp 330.000 in 2020 gefallen, ein Minus von über 21 Prozent. Wobei 2021 im bayernweiten Vergleich ein weniger starker Rückgang zu verzeichnen war. Auch die Gästeankünfte gingen zurück: von 111.300 (2019) auf 73.900 (2020). Dafür stieg die Bettenzahl von 2475 auf 2554 an. Dies wird sich in diesem Jahr noch verbessern, nachdem, wie berichtet, in der Bahnhofstraße ein neues Hotel entsteht.

Veranstaltungen: Da habe die Tourismus GmbH aus dem vergangenen Jahr gelernt, sagt Schöberl: So habe es sich bewährt, das Outdoorfestival zu ganzen Wochen auszudehnen („das kam sehr gut an“). Die Kurse, Touren und Workshops für Wanderer, Mountainbiker und Naturliebhaber sollen heuer im Juni angeboten werden – samt einem Event-Wochenende am Ende. Anfang August ist eine Neuauflage des Open-Air-Kinoabends „Alpseeflimmern“ mit vier Filmen und mehr Plätzen geplant. Auch „Adventszauber“ und „Seeweihnacht“ stehen wieder im Programm.

Alpsee Skytrail: Die „ursprünglichen Erwartungen“ nicht erfüllt hat der Alpsee Skytrail in Bühl. Seine Besucherzahlen litten wie die anderen Bereiche auch stark unter der Pandemie. In 2020 und 2021 brachten rund 8900 Besucher 57.000 Euro in die Kasse. In den Nicht-Corona-Jahren zuvor waren es etwa 14.000 Besucher. Abzüglich der Personalkosten und des Materials für Reparaturen und Erneuerungen blieben als „Gewinn“ im Jahr 2021 rund 9000 Euro übrig und die Jahre davor – mit vielen Schulklassen – mehr als 10.000 Euro. Allerdings muss davon noch die Abschreibung des sechs Jahre alten Kletterturms – also seine Wertminderung, die auf 25 Jahre ausgelegt ist – abgezogen werden. Nach den Investitionskosten von 750.000 Euro beläuft sie sich auf 30.000 Euro im Jahr. „Nach 25 Jahren würden wir also echten Gewinn machen“, scherzt die AIT-Geschäftsführerin.

AIT und Finanzierung: Mit 330.000 Euro unterstützt die Stadt wie in den vorausgegangenen Jahren auch 2022 die Tourismus GmbH. Dabei werden in diesem Jahr die Personalkosten steigen, weil auf dem Bräuhausplatz eine zweite Touristinfo eröffnet. Die Mitarbeiterzahl von neun Vollzeit-Stellen wird dafür um weitere zwei erhöht. Neben der städtischen Pauschale und den Skytrail-Einnahmen finanziert sich die GmbH vor allem durch den Verkaufserlös der Touristinfo im Alpseehaus. Dass die „GmbH die Stadt viel günstiger kommt“, erläuterte Bürgermeister Nico Sentner anhand zweier Zahlen: Jetzt gibt die Stadt rund 700.000 Euro insgesamt für Tourismus aus, früher waren es 1,6 Millionen Euro. Für ihre „hervorragende Arbeit“ erhielten AIT-Geschäftsführerin Schöberl und ihr Team großes Lob vom Bürgermeister und dem Stadtrat.

