Was ein Walser Sterbebuch von Spitzbuben und Schreibern verrät

Vor einiger Zeit hat das Vorarlberger Landesarchiv unter anderem zwei „Büchlein“ aus dem Gemeindearchiv Mittelberg digitalisieren lassen: Ein Sterbebuch von 1690 bis 1818 und ein Trauungsbuch von 1675 bis 1880. Das teilt Stefan Heim, Gemeindechronist und Leiter des Walsermuseums, auf der digitalen Plattform des derzeit geschlossenen Ausstellungshauses mit: auf der Internetseite „Museum Guckloch“.

Beide Bücher wurden von Daniel Müller (1781-1845) angelegt, dem Ur-Ur-Ur-Großvater von Stefan Heim. Sie seien vor allem für Ahnenforscher besonders wertvoll, erklärt der Gemeindechronist, da in der Pfarre Mittelberg die Matrikenbücher von 1692 bis 1742 fehlen. Wahrscheinlich sind sie schon vor über 100 Jahren verloren gegangen.

"Eine gute Hilfe"

Im Hochzeitsbuch sind bei den Brautleuten meist Jahre hinterlegt, welche das Todesjahr belegen. Manchmal steht auch ein 2er oder ein 3er vor einem der Brautleute. Das heißt, dass sie bereits zum zweiten beziehungsweise dritten Mal geheiratet haben. Diese Hinweise seien eine gute Hilfe zum Bestimmen der Zugehörigkeit in einen Stammbaum.

Im Sterbebuch finde man jede Menge weiterer interessanter Informationen, erläutert Stefan Heim. Unter anderem werden die Berufe, Eigenschaften, die Eltern, Wohnorte, aber auch „Übernamen“ der verzeichneten Menschen genannt: „Eine unglaublich wertvolle Hilfe zum Einordnen in Stammbäume.“

Beispiel für die "Schwabengängerei"

Außerdem glaubt Stefan Heim, auch ein frühes Beispiel für die sogenannte „Schwabengängerei“ gefunden zu haben. Am 11. März 1694 verstirbt eine Maria Jochum, mit der Bezeichnung „ein Schwab Weib am Hirschegg“. Auch ein weiterer Eintrag könnte darauf hinweisen: Am 5. April 1730 verstirbt eine Christina Huber „Schwab Petter Stinlle bey der Kirche, unversechen gestorben, ist vom Schlag berürt worden, alt bey 65 Jahren, ist vil Jahr in Armuth umgangen“.

Was Stefan Heim an diesem Buch überrascht hat, sei die Menge der auswärts Verstorbenen: Wahrscheinlich lasse es unter anderem auf eine lebhafte saisonale Arbeitsmigration, aber auch auf eine große allgemeine Abwanderung schließen. „Was wir eher aus dem Montafon oder dem Bregenzerwald kennen, scheint auch bei uns im Tal an der Tagesordnung gewesen zu sein“, erklärt Stefan Heim. „Die bisherige Geschichtsschreibung im Tal scheint dieser Thematik nicht nachgegangen zu sein.“

Was aus Walsern werden konnte

Das Sterbebuch verdeutlicht auch die Karrieren von manchen Kleinwalsertalern. Als Beispiel, was aus „Kleinwalsertalern“ werden konnte, führt Stefan Heim folgenden Eintrag an: „Am 24. Juny (1773) ist Schreibung komen das der Johann Kristian Keßler Sr. Keys. Königl. Majestät Canzleyschreiber zu Wien gestorben sey, Marxen Nazilis Sohn.“ Mit ein bisschen Nachforschung, ergänzt Stefan Heim, kann man herausfinden, dass Johann Kristian Keßler k.k. Hofkriegsbuchhalter und Calculator war und am 6. Juni 1773 „beim grünen Lämml Nr. 27 am Spitlberg an Entzündungsfieberbeschwerden“ gestorben ist. Auch sein Bruder Ignaz Keßler ist im Ausland gestorben: „den 2. April 1747 ist Schreibung kommen, dass Ignazy Keßler, Balbierer (Wundarzt) im Welschland gestorben sey, Marxen Nazilis Sohn.“

Ein anderer Eintrag im Sterbebuch hält einen Mordfall fest: „den 29. May (1723) ist Schreibung komen das Antony Köberle auf dem Schwarzwald von den Spizbueben um das Leben gebracht worden sey.“

Was mit dem Vermögen Verschollener passiert

Oft wurde von Personen, von denen man 30 oder 40 Jahre nichts mehr gehört hatte, die Beerdigung gehalten, erklärt Stefan Heim. Vermutlich hänge dies mit dem Erbe zusammen. 1644 wurde zum Beispiel vom Gericht Mittelberg beschlossen: „Wenn ein Mann oder eine weibliche Person ins fremde Land zieht und über 20 Jahre ausbleibt, daß man in dieser Zeit nichts mehr von ihm oder ihr gehört hat, so mögen deren Vermögen oder Güter seine nächste Freund (Verwandtschaft) Brüder oder Schwestern erben und zu Hand nehmen mit der Bedingung, daß dieselben Bürgschaft, wie die Versicherung leisten sollen, wenn jene Personen wieder sollten nach Hause oder in das Gericht Mittelberg kommen.“

Stefan Heim hat sich zudem die Mühe gemacht, die „nicht im Tal Verstorbenen“ die meist nicht in den Matrikenbüchern des Tales aufscheinen, im Museum Guckloch zusammenzustellen.

