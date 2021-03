Was im Oberallgäu noch erlaubt ist und was nicht

Wegen weiter steigender Inzidenzwerte gelten im Landkreis Oberallgäu schon jetzt schärfere Regeln. Aber ab Montag wird es vermutlich dann noch schlimmer.

Von Franz Summerer

19.03.2021 | Stand: 18:54 Uhr

In dieser Woche kletterten die Inzidenzwerte im Oberallgäu an drei Tagen auf 50 bis 100. Deshalb hat das Landratsamt die Corona-Regeln verschärft – und das gilt weiter für dieses Wochenende. Seit Donnerstag überspringt der Wert sogar die 100-Marke. Bleibt das bis Sonntag so, zieht die Kreisbehörde die „Notbremse“. Dann herrscht wieder Lockdown.