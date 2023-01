Was Oberallgäuer Rettungsschwimmer im Winter machen

Wasserwachts-Mitglieder geben Kurse und bilden sich fort. Rotes Kreuz Oberallgäu blickt auf „fast normalen Sommer 2022“ zurück. Allerdings gab es zwei Tote.

06.01.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Ehrenamtliche Rettungsschwimmer und Rettungsschwimmerinnen sind nicht nur im Sommer aktiv. Wie die Kreiswasserwacht des Roten Kreuzes Oberallgäu mitteilt, haben sie auch im Winter zu tun. Sie halten Schwimmkurse für Kinder ab und bilden sich fort. Und wie war die Sommersaison 2022? „Es war gefühlt ein fast normaler Sommer, da die Coronabeschränkungen zumindest für den Freiluftbetrieb entfallen waren“, blickt Birgit Ellmann, Vorsitzende der Kreiswasserwacht, auf die Sommersaison zurück. Insgesamt kamen im Oberallgäu im zurückliegenden Sommer zwei Personen im Wasser ums Leben.

„Anders als in anderen Regionen, wo es Anfang des Jahres einen Anstieg von tödlichen Unfällen gab, war dies bei uns glücklicherweise nicht der Fall“, sagt Ellmann. Bei den beiden Toten handelte es sich einmal um den Badetod einer älteren Person und im zweiten Fall um die 27-jährige Frau, die bei der geführten Canyoning-Tour in der Starzlachklamm ihr Leben ließ.

1800 Rettungsschwimmer im Oberallgäu

Die Einsatzzahlen der Wasserwacht-Ortsgruppen Altusried-Wiggensbach, Haldenwang-Börwang, Immenstadt-Bühl, Kempten, Lauben-Dietmannsried, Oberstdorf, Rottachtal, Sonthofen und Wertach seien „in etwa stabil“ geblieben, sagt Ellmann. Die rund 1800 ehrenamtlichen Rettungsschwimmerinnen und Rettungsschwimmer der BRK-Kreiswasserwacht leisteten bei ihren Wachdiensten in Freibädern und Seen Erste Hilfe und andere Hilfeleistungen. Sie sind am Rottachsee, Großen Alpsee bei Immenstadt, Freibergsee bei Oberstdorf und Niedersonthofener See aktiv.

Appell an die Eltern

Ein weiteres Arbeitsfeld der Wasserwacht sind die Schwimmkurse. Und die werden auch im Winter in den Hallenbädern abgehalten. Aktuell stehen mit Ausnahme von Altusried, wo das Bad saniert wird, und Oberstdorf (dort ist die neue Therme im Bau) alle Hallenbäder zur Verfügung. Doch da richtet die Kreisvorsitzende einen dringenden Appell an die Eltern von kleinen Kindern: „Wir werden es nicht schaffen, jedem Kind einen Platz in einem Schwimmkurs zu bieten.“ Deshalb sei es notwendig, dass die Eltern mit ihren Kleinen den Winter über regelmäßig ins Hallenbad gehen und ihnen das Schwimmen selbst beibringen.

Um für ihre Aufgaben gerüstet zu sein, absolvieren die Mitglieder der Wasserwacht verschiedene Aus- und Fortbildungen. „Wir führen in den Ortsgruppen kontinuierlich Ausbildungen in allen grundlegenden Bereichen durch – Schwimmen, Rettungsschwimmen und sanitätsdienstliche Tätigkeiten“, sagt Ellmann. Außerdem ließen sich vergangenes Jahr zehn Nachwuchs-Mitglieder zum Wasserretter ausbilden, absolvierten einige Kolleginnen und Kollegen die Ausbildung zum Wachleiter und qualifizierten sich zwei weitere zu Bootsführern.