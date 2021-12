Wasser- und Abwasserpreise in Missen-Wilhams steigen deutlich: Was die Gründe dafür sind

In der Gemeinde Missen-Wilhams gibt es künftig eine gesplittete Abwassergebühr. Warum sich deshalb Bürgermeisterin Martina Wilhelm um die Transparenz sorgt.

374 Haushalte in Missen-Wilhams sind sowohl an die kommunale Wasserversorgung als auch an den Abwasserkanal angeschlossen, weitere 107 Haushalte erhalten lediglich ihr Wasser von der Gemeinde. Sie alle jedoch müssen sich auf deutlich steigende Kosten einstellen. Denn der Gemeinderat hat jetzt in beiden Bereichen die Gebühren angehoben. Der Wasserpreis steigt um 34 Prozent. Komplizierter ist es beim Abwasser: Hier gibt es gleich mehrere Änderungen.

Schon seit längerer Zeit ist klar: Missen-Wilhams muss eine gesplittete Abwassergebühr einführen. Bislang erfolgte die Berechnung ausschließlich auf Basis des Frischwasserbezugs. Nun gibt es eine separate Niederschlagswassergebühr. Für deren Berechnung lässt die Gemeinde gerade die versiegelten Flächen aller Grundstücke erheben. Dabei gilt grundsätzlich: Mehreinnahmen aufgrund der Splittung will die Gemeinde nicht erheben. Es gelte, die Kosten gerechter aufzuteilen, erläuterte Kämmerer Thomas Klöpf. Die aufgrund des größeren Verwaltungsaufwandes „teuer erkaufte Gerechtigkeit“ entlaste grundsätzlich Hausbesitzer mit kleiner Dach- und Parkfläche und belaste vor allem Gewerbebetriebe, die zwar große Flächen versiegelt, aber nur einen geringen Wasserverbrauch haben. Ein Beispiel nannte Klöpf: So zahlt ein Gewerbebetrieb künftig über 2000 statt bislang 435 Euro für das Abwasser.

Einstimmig votiert hat das Gremium für eine Erhöhung der Abwasser-Grundgebühr um 50 Prozent

Da die Kosten für den Unterhalt des Leitungsnetzes und der Kläranlage steigen und die Abwasserbeseitigung grundsätzlich kostendeckend arbeiten muss, war eine Erhöhung aus Sicht von Verwaltung und Bürgermeisterin Martina Wilhelm unumgänglich. Dabei standen verschiedene Varianten im Raum. Einstimmig votiert hat das Gremium für eine Erhöhung der Abwasser-Grundgebühr um 50 Prozent. Sie lag bisher, je nach Größe eines Gebäudes, zwischen 36 und 55,50 Euro pro Jahr. Zugleich steigt der Preis je Kubikmeter Abwasser von 1,80 auf 1,88 Euro. Hinzu kommt die neue Niederschlagswassergebühr in Höhe von 32 Cent je Quadratmeter versiegelter Fläche. Konkret bedeutet das: Eine durchschnittliche fünfköpfige Familie zahlt künftig 380 statt bislang 269 Euro jährlich, ein Zwei-Personen-Haushalt 323 statt 197 Euro.

Bürgermeisterin: "für die Bevölkerung ist das schwer auseinanderzuhalten"

Auf den ersten Blick sieht es nach einer moderaten Erhöhung des Abwasserpreises und einer zusätzlichen Niederschlagswassergebühr aus. Die Bürgermeisterin räumte denn auch ein: „Für die Bevölkerung ist das schwer auseinanderzuhalten“. Tatsächlich wäre der Abwasserpreis aber deutlich mehr gestiegen, käme es nicht zur gleichzeitigen Splittung.

Anlass für die Erhöhung ist primär der Sanierungsbedarf

Transparenter ist die Anhebung des Wasserpreises. Er steigt von 1,35 auf 1,81 Euro pro Kubikmeter. Die Grundgebühr für Privathaushalte liegt je nach Wohnungsgröße unverändert zwischen 54 und 84,90 Euro. Anlass für die Erhöhung ist auch hier primär der Sanierungsbedarf im Leitungsnetz. So stiegen die Wasserverluste im Netz innerhalb von fünf Jahren von 20 auf 28 Prozent. Zudem muss die Gemeinde in den Hochbehälter in Aigis sowie in den Wasserverbund mit Immenstadt investieren.

