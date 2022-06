Wasserrohrbruch reißt Loch in eine Straße in Sonthofen

In Sonthofen ist es zu einem Wasserohrbruch an einer Hauptleitung gekommen. Dreck und Geröll wurden auf die Straße gespült.

29.06.2022 | Stand: 07:34 Uhr

Zu einem Wasserrohrbruch an einer Hauptleitung ist es am Dienstagabend gegen 22 Uhr in der Oberstdorfer Straße bei Sonthofen gekommen. Mit einem Druck von 6,5 bis 7 bar platzte die Hauptwasserleitung unter der asphaltierten Straße und hob diese mehrere Zentimeter an. Auch Dreck und Geröll wurden durch den hohen Wasserdruck an die Oberfläche gespült. (Lesen Sie auch: Auto rollt in Ofterschwang in einen Bach)

Mitarbeiter der Stadtwerke Sonthofen und einer örtlichen Baufirma machten sich noch am Abend daran, die gebrochene Leitung zu flicken. Das Wasser in der Hauptleitung wurde abgestellt, anschließend musste die Fahrbahndecke mit schwerem Gerät aufgerissen werden. Noch in der Nacht richteten zwei Mitarbeiter der Stadtwerke die Leitung, sodass am Mittwochmorgen alle Anwohner, die von der gebrochenen Leitung versorgt werden, wieder fließendes Wasser hatten.

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus dem Oberallgäu informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag im Oberallgäu".