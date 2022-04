"Wegbereiter des Skisports" treffen sich in Oberstdorf

75 Schanzen- und Loipenpräparierer erhalten bei Expertenschulung des DSV wertvolle Tipps für ihre Arbeit, von der nicht nur Spitzensportler profitieren.

Eine Expertenschulung für die Schanzen- und Loipenpräparierer der Nordischen Zentren in Deutschland fand in Oberstdorf statt. Organisiert wurde die Fortbildung vom Deutschen Skiverband (DSV) und der „SIS.Akademie“ der Stiftung Sicherheit (SIS). 75 Teilnehmer erweiterten ihr Wissen in Theorie und Praxis.

Wie funktionieren Schnee und Technik

Ob Leistungs-, Breiten- oder Freizeitsport: Gut präparierte Loipen und Schanzen sind grundlegende Voraussetzung für den nordischen Skisport. Wer Loipen und Schanzen präpariert, muss wissen, wie Schnee und Technik funktionieren und die Bedürfnisse der Sportler kennen. Um ihre Aufgabe als „Wegbereiter des nordischen Skisports“ in Zukunft noch besser erfüllen zu können, trafen sich im März 75 Loipenbetreiber, PistenBully-Fahrer, Schanzen- und Loipenpräparierer der Nordischen Zentren und DSV-Bundesstützpunkte bei den zweitägigen Schulungen im Nordic Zentrum zum fachlichen Austausch.

Experte für Schnee- und Lawinenforschung spricht

Bei der Expertenschulung „Schanzenpräparierung“ stand neben der Besichtigung der Flugschanze auch eine Praxisschulung mit Hansueli Rhyner vom Institut für Schnee- und Lawinenforschung (SLF) in Davos auf dem Programm. Darüber hinaus informierten Florian Beck (ATA Oberjoch) und Roland Winkler (Kässbohrer) zu den Themen Schnee und Pistenpräparation.

Streckenkonzept vorgestellt

Die Expertenschulung „Loipenbetrieb“ startete mit Rhyners Praxisschulung zum Thema „Schnee“ und einer Führung durch das Nordic Zentrum. Am zweiten Tag informierte Prof. Ralf Roth (SIS) über aktuelle Entwicklungen im Bereich „Nordischer Skisport und Nachhaltigkeit“, Frank Armbruster (SIS) über das Thema Beschilderung, das Loipenportal und das DSV Nordic aktiv Streckenkonzept. In der anschließenden Praxisschulung zeigte Roland Winkler Tipps und Tricks zur Loipenpräparierung.

