Wegen der Folgen der Corona-Krise: Fischen muss Investitionen verschieben

Die Gemeinde rechnet mit weniger Tourismus-Einnahmen und streicht deshalb für 2021 Projekte wie Kneippbecken, Kurhaus-Sanierung und Kindergarten-Vorhaben.

25.06.2021 | Stand: 15:00 Uhr

Es war schon das zweite Mal, dass Fischens Gemeinderäte 2021 zusammenkamen, um eine Haushaltssatzung für die Kommune zu erlassen. Doch das Landratsamt Oberallgäu, als Rechtsaufsichtsbehörde für die Genehmigung des Gemeindebudget-Plans zuständig, hatte um Anpassung gebeten, führte Bürgermeister Bruno Sauter in der Sitzung aus.

Ein Problem seien beispielsweise die Einnahmen aus dem Kurbeitrag, die in den ersten Monaten des Jahres ausgeblieben waren, erklärte Sauter. „Uns fehlen 100 000 Übernachtungen.“ Zwar habe die Gemeinde ohnehin vorgehabt, eine Reihe von Investitionen nur dann umzusetzen, wenn es die Haushaltslage hergibt, erklärte der Rathauschef. Aber die Kreisbehörde habe Bedenken angemeldet, den ursprünglichen Haushaltsplan zu genehmigen. Deshalb wurde jetzt eine Reihe von Projekten gestrichen oder verschoben. Dafür votierten die Mitglieder des Fischinger Gemeinderates einstimmig.

Finanzierungslücke von zwei Millionen Euro

Der angepasste Finanzplan wurde einstimmig vom Gemeinderat beschlossen. Gestrichen wurden Investitionen wie das Kneippbecken Mühlenstraße (15 000 Euro, 9000 Euro Zuschuss), die Sanierung der Kurmittelabteilung (500 000 Euro), Ausgaben für den Kindergarten in Langenwang (500 000 Euro), Pläne für einen Waldkindergarten (100 000 Euro) und ein für den Grunderwerb vorgesehener Betrag in Höhe von 500 000 Euro. So verringerte sich die Finanzierungslücke auf zwei Millionen Euro, die durch die Entnahme aus der Rücklage in Höhe von 474 100 Euro und einer verringerten Kreditaufnahme in Höhe von 1,59 Millionen Euro gedeckt werden, führte Sauter aus.

Die Rücklagen der Gemeinde gehen voraussichtlich Ende 2021 auf 225 900 Euro zurück, liegen aber noch deutlich über dem vorgeschriebenen Mindestwert (100 631 Euro) für das Haushaltsjahr. Der Schuldenstand steigt zum Ende des Jahres auf 7,3 Millionen Euro.

Positive Signale bei den Steuereinnahmen

Aber es gibt auch positive Signale: So rechnet die Gemeinde bei Gewerbesteuer (+ 20 000 Euro), Kanalgebühren (+70 000 Euro) und Wassergebühren (+15 000 Euro) mit mehr Einnahmen als ursprünglich kalkuliert. Sollte sich doch noch ein finanzieller Spielraum für die Umsetzung der gestrichenen Vorhaben ergeben, muss die Gemeinde einen Nachtragshaushalt verabschieden, erklärt Fischens Rathauschef Bruno Sauter auf Anfrage unserer Zeitung.

Bürgermeister fürchtet Langzeitfolgen der Krise

„Wir sind schon gut beraten, sparsam zu wirtschaften“, sagt Bürgermeister Sauter. Denn es gebe weiter Ungewissheiten, wie es im Herbst mit dem Tourismus in Fischen weitergehen kann. Zudem seien noch nicht alle Lockdown-Folgen sichtbar. So rechnet die Kommune beispielsweise noch mit langfristig sinkenden Einnahmen bei der Gewerbesteuer und den Wassergebühren.

