Wegen Staus: Kritik an Corona-Demo im Kleinwalsertal

Nach der Corona-Demo im Kleinwalsertal fordern die Gemeinderäte, den Protest in Tourismusort anders zu regeln. Denn es war am Samstag zu langen Staus gekommen.

25.02.2022 | Stand: 05:00 Uhr

Rund 100 Menschen trafen sich wie berichtet am Samstag im Kleinwalsertal zu einer Kundgebung gegen die Impfpflicht. Dass die Demonstranten über die Hauptstraße durch Riezlern marschierten, stieß jetzt auf Kritik in der Gemeindevertretung – nicht nur weil sich deshalb lange Staus bildeten.

„Jeder hat das Recht zu demonstrieren, aber muss das auf der Hauptverkehrsstraße sein“, kritisierte Albert Kainz (Offene Bürgerliste Kleinwalsertal, OBL) und schlug vor, die Gemeinde könne für die nächste angemeldete Kundgebung eine andere Route vorschreiben. „Die Demonstranten wollen natürlich gesehen werden“, erklärte Bürgermeister Andi Haid. „Deshalb sind sie über die Straße gezogen.“ Die Veranstaltung sei ordnungsgemäß von einem Walser angemeldet worden und die Polizei habe dafür gesorgt, dass eine Fahrspur während der Kundgebung frei blieb. (Lesen Sie auch: Querdenker und Corona-Gegner: Ein "unheimliches Geschehen")

Rathauschef hat kein Verständnis

Kein Verständnis zeigte der Rathauschef dafür, dass Gruppen mit Bannern und Schildern aus dem Kaufbeurer Raum ins Tal gekommen waren, um zu demonstrieren. „Das hat in einem anderen Staat nichts zu suchen.“ Herbert Fritz (OBL) forderte, die Walser Organisatoren beim Namen zu nennen, um sie „an den Pranger zu stellen“. Diese Worte stießen im Gremium auf Kritik. „Das Recht auf Demonstrationen ist ein Recht im Verfassungsrang und steht jedem Bürger zu“, sagte Joachim Fritz (Walser Liste, WL). „Jemand dafür an den Pranger stellen zu wollen geht gar nicht.“

Gäste reisen 600 Kilometer an - und stehen im Stau

Die Gemeinde müsse dafür sorgen, dass die Straße frei bleibt, forderte auch Gemeindevorstand Bernhard Fritz (WL): „Das geht in einem Tourismusort nicht. Manche Gäste reisen 600 Kilometer an und kommen dann im Tal nicht weiter.“ Am Wochenende ist eine weitere Kundgebung geplant.

