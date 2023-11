Das ist beim Adventsmarkt in Hirschegg 2023 geboten

Der Weihnachtsmarkt im Kleinwalsertal findet 2023 wieder in Hirschegg statt. Am Freitag, 8. Dezember, locken am Walserhaus mehrere Händler mit ihren Ideen.

29.11.2023 | Stand: 15:03 Uhr

Der Weihnachtsmarkt in Hirschegg findet 2023 wieder im Rahmen des Walser Adventszaubers statt. Dazu lädt der Handel- und Gewerbeverein (HGV) auf den Dorfplatz in Hirschegg ein. In diesem Artikel beantworten wir Fragen rund um den Weihnachtsmarkt in Hirschegg:

Wann ist Weihnachtsmarkt im Kleinwalsertal

Was wird beim Adventsmarkt in Hirschegg geboten?

Wie komme ich mit Bus und Bahn ins Kleinwalsertal?

Steckbrief: Der Weihnachtsmarkt 2023 in Hirschegg auf einen Blick

Name: Weihnachtsmarkt des HGV

Weihnachtsmarkt des HGV Ort : 87568 Hirschegg, Dorfplatz am Walserhaus (Kleinwalsertal)

: 87568 Hirschegg, Dorfplatz am Walserhaus (Kleinwalsertal) Termin: 08.12.2023

08.12.2023 Umfang: Marktstände, Musik und Besuch vom Nikolaus und Krampussen

Öffnungszeiten 2023: Wann findet der Weihnachtsmarkt im Kleinwalsertal statt?

Der Weihnachtsmarkt in Hirschegg (Kleinwalsertal) ist am Freitag, 8. Dezember 2023, am Walserhaus auf dem Dorfplatz. Die Öffnungszeiten:

Freitag, 8. Dezember 2023: von 15 bis 21 Uhr

Preise: Was kostet der Eintritt beim Weihnachtsmarkt im Kleinwalsertal?

Der Eintritt beim Weihnachtsmarkt in Hirschegg im Kleinwalsertal ist für die Besucher kostenlos.

Programm: Was sind die Höhepunkte beim Weihnachtsmarkt in Hirschegg 2023?

Rund 15 weihnachtlichen Aussteller und Händler bieten an geschmückten Buden ihre Waren an - darunter Geschenk- und Dekoideen sowie Gaumenfreuden. Zudem sorgen Weihnachtsbläser für die musikalische Untermalung während des Besuches des Adventsmarktes. Gegen 17 Uhr ist ein Besuch vom Nikolaus und den dazugehörigen Krampussen geplant.

Wo gibt es Parkplätze in Hirschegg?

Besucher des Adventsmarktes, die mit dem Auto anreisen, können ihr Fahzeug kostenfrei direkt am Walserhaus abstellen.

Wie komme ich zum Weihnachtsmarkt nach Hirschegg?

Bahnfahrer fahren mit dem Zug bis zum Bahnhof Oberstdorf (Reiseauskunft bei der Deutschen Bahn) und von dort aus weiter mit dem Taxi oder Bus zum Walserhaus nach Hirschegg (Fahrplanauskunft bei der Mona Allgäu). Am Bahnhof warten Taxis rund um die Uhr. Autofahrer können auf allen öffentlichen Parkplätzen ihre Wagen abstellen.

Wo kann ich im Kleinwalsertal übernachten?

Weihnachtsmarkt-Besucher können im Kleinwalsertal und seinen Ortschaften Riezlern, Hirschegg und Mittelberg mit Baad übernachten. Auskunft über freie Zimmer in Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen in der Nähe gibt Kleinwalsertal Tourismus unter der Telefonnummer +43 5517 5114-0 oder per E-Mail.

Wer veranstaltet den Weihnachtsmarkt in Hirschegg?

Der Handel- und Gewerbeverein Kleinwalsertal (HGV) ist Veranstalter des Weihnachtsmarkts in Hirschegg.

