Weltmeister mit 55! Dieser Immenstädter feiert furioses Karate-Comeback

Neun Jahre nach seinem Rücktritt gelingt Andree Kielholtz die goldene Rückkehr mit dem Doppel-Weltmeistertitel. Die sportliche Zukunft lässt er offen.

02.11.2022 | Stand: 19:03 Uhr

Man sollte niemals „nie“ sagen – das hat Andree Kielholtz gelernt. Und er beherzigt das. Neun Jahre nach seinem Rücktritt von der Kampfsportbühne feierte der 55-jährige Immenstädter bei der Karate-Weltmeisterschaft im italienischen Palermo ein beeindruckendes Comeback und holte sich zweimal WM-Gold und eine Silbermedaille.

Eigentlich sollte nach der WM 2013, Kielholtz hatte Doppelgold gewonnen, Schluss sein mit Turnierlaufbahn des Kampfkunstlehrers. „In meinen Augen war das mehr als genug, da habe ich mir gedacht, es reicht“, sagt Kielholtz. Doch heuer unterbreitete ihm ein befreundeter Funktionär aus dem Verbandswesen ein überraschendes Angebot. „Er hat ein Team für die WM zusammengestellt und fragte mich, ob ich Lust hätte“, erzählt Kielholtz. „Er hat mir eine Wildcard angeboten, weil er sicher war, dass ich eine Medaille hole. Also habe ich den Rost aus den Knochen geschüttelt und mich zum Comeback bewegt.“

Nur zwei Monate Vorbereitung für die WM

Es folgten zwei Monate intensiven Trainings: Morgendliche Krafteinheiten und abendliches Kampfsporttraining kennt Kielholtz schließlich seit jeher. Auch das zeitliche Pensum von je einer Stunde behielt er bei. Mit dem Fokus auf die WM stellte er diese Einheiten aber komplett um und richtete die Zielsetzung in Technik, Kondition, Ausdauer und Sparring auf die in Palermo geforderten Kategorien Kata, Kampf und Kata mit Waffen. Seine lädierte Schulter hat dank Physiotherapie und Heilpraktiker in der Vorbereitung auf die offene WM gehalten.

Alles andere als offen war dagegen die Zielsetzung des nun 13-fachen Weltmeisters nach der langen Pause. „Als Wettkämpfer hat man immer die Erwartung, zu gewinnen. Ich habe nie gesagt, dass ich nur eine Platzierung erwarte. Ich will dreimal Gold, dafür hatte ich eine klare Vision“, bekräftigt der 55-Jährige. „Ich stelle mir vor, wie es ist, wenn ich gewinne, und visualisiere das bis ins Detail. Damit habe ich ein sicheres Gefühl.“

Chaotische Tage vor der WM, fantastische Stimmung in der Halle

Die Zeit dafür hat er sich vor Ort genommen. Schon sechs Tage vor Turnierbeginn flog Kielholtz nach Palermo, auch wenn locker geplante Trainingseinheiten etwas chaotisch wurden. Da im Sportlerhotel zeitgleich eine Tagung stattfand, war das hoteleigene Fitnessstudio gesperrt. „Wir haben alle an der Strandpromenade trainiert, zur Belustigung der Leute“, erinnert sich Kielholtz. Zur Eröffnungsfeier am Freitag „rannte“ eine sizilianische Blaskapelle durch die Halle und der Wahlallgäuer zeigte auf deren Wunsch eine Vorführung.

Krönung in Palermo: Andree Kielholtz sicherte sich bei der Karate-WM in Italien zweimal den Weltmeistertitel – in der Kata und in der Kata mit Waffen (rechtes Foto mit den WM-Pokalen). Insgesamt ist der 55-Jährige damit unglaublicher 13-facher Weltmeister und fünffacher Sieger der „World Martial Arts Games“. Bild: Kielholtz privat

Lesen Sie auch

Der lange Weg zum Alii Drive: Diese Allgäuer nehmen am Ironman 2022 teil Sieben Allgäuerinnen und Allgäuer am Start

Am Wochenende letztlich stand bei der WM das Sportliche in fantastischer Stimmung im Fokus. Bei der Kata hatte er es dabei nicht nur mit Gegnern der AK 50+ zu tun. Da zu wenig Oldies dabei waren, wurden kurzerhand zwei Kategorien zu einer sechsköpfigen Herren-Klasse zusammengefasst. In der Kata mit Waffen bekam es Kielholtz mit drei Gegnern aus seiner Altersklasse zu tun, im Kampf waren es insgesamt acht Athleten. Es lief sportlich rund – Kielholtz blieb unbesiegt.

Bis auf das Finale im Kampf. Hier stand ihm der mehrfache Weltmeister Rob Taylor gegenüber. Auch für Taylor war es ein Comeback, er hatte sich zuvor allerdings bereits den WM-Titel in der normalen Herren-Klasse gesichert, ehe er gegen Kielholtz in der „50+“ antrat. „Es ging lange hin und her und stand am Ende 13:12 gegen mich. Knapper geht’s nicht. Die Kampfrichter haben mich nicht geliebt“, sagt Kielholtz zur Finalniederlage. Immerhin gab es zum Silber zweimal Gold, eben in beiden Kata-Disziplinen. „Insgesamt war es cool. Es ist eine Sache, sich auch mental darauf vorzubereiten, aber wenn man da mit Pokal und Medaille oben steht, ist das wie Weihnachten“, sagt er.

Andree Kielholtz: "Sag niemals nie"

Eine Frage allerdings bekam er nach dem WM-Triumph immer und immer wieder gestellt. „Ob das Comeback eine einmalige Sache war? Wenn ich eines gelernt habe, dann, sag niemals nie. Im Moment drängt es mich nicht wirklich dazu, weiterzumachen“, sagt Kielholtz. „Die Vorbereitung ist super gelaufen, ich war absolut zufrieden. Aber es war für mich ein einseitiges Training und eine mentale Herausforderung. Normalerweise ist bei mir nur das Krafttraining strukturiert, ansonsten trainiere ich intuitiv. In den letzten zwei Monaten stand da ein Muss.“

Die WM in Palermo wird Kielholtz aber nicht nur wegen seiner herausragenden Ergebnisse in Erinnerung bleiben, denn es gab für den 55-Jährigen einige bewegende Momente. „Der Bundestrainer hatte nicht erwartet, dass das so abläuft. Der war völlig von den Socken“, sagt Kielholtz. „Auch das Aufeinandertreffen mit Schauspieler Dave Wong, der als Repräsentant die Woche über bei den Athleten war, war beeindruckend.“ Vor allem weil Wong, der aus den Harry-Potter-Filmen bekannt ist, Kielholtz’ Erfolge mit einem „Wow, stolze Leistung“ honorierte.