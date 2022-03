Wertach macht neue Schulden nur für Pflichtaufgaben

In Wertach stehen große Projekte wie die Ortsmitte und eine neue Kita an. Gebaut wird noch nicht – trotzdem ist die Gemeinde knapp bei Kasse.

Die Marktgemeinde Wertach muss investieren: Der Kindergarten hat zu wenig Platz. Ein zweiter muss her. Und die neue „Ortsmitte“ mit Veranstaltungssaal soll auch in Angriff genommen werden. Darüber war sich der Gemeinderat einig, als er jetzt den Haushalt verabschiedete. Bei beiden großen Projekten will Wertach in 2022 nur die Planung voranbringen. Trotzdem steigen die Schulden voraussichtlich um 3,4 Millionen Euro.

„Elf Millionen – und wir machen nur unsere Pflichtaufgaben“, stellte Gemeinderat Norbert Gebhart mit Hinweis auf das Haushaltsvolumen fest. Auch ein neues Feuerwehrhaus brauche man. Wie solle die Gemeinde das stemmen, wenn sie jetzt schon neue Schulden macht, fragte er.

Neue Schulden

Das, was sich Wertach aus eigener Kraft leisten kann, die sogenannte freie Finanzspanne, beträgt laut Kämmerer Stefan Weinpel nur 172.000 Euro. Es reiche für die geplanten Investitionen nicht aus. Deshalb sei die Neuverschuldung nötig. „Der Haushalt zeigt, dass wir eng gestrickt sind“, sagte Bürgermeisterin Gertrud Knoll. Sie betonte: Die Planung sei realistisch.

Sollte die neue Ortsmitte realisiert werden, „wäre das die größte Einzelinvestition in den vergangenen Jahrzehnten“, stellte die Bürgermeisterin fest. Aber für das dörfliche Leben brauche man einen Saal, sagte Knoll und verwies auf andere große Projekte, für die die Kommune hohe Zuschüsse erhalten hat.

Neue Kindertagesstätte

Als zwingend notwendig bezeichnete sie auch ein neues Feuerwehrhaus und eine weitere Kindertagesstätte (Kita). Nach der Bevölkerungsprognose des sogenannten Hildesheimer Modells benötige Wertach zwei neue Krippen- und zwei neue Kindergartengruppen.

Im Haushalt schlägt sich das mit 200.000 Euro Planungskosten für die Kita und 380.000 Euro für die Ortsmitte nieder. Wie mehrfach berichtet, will die Marktgemeinde seit den 1990er Jahren das Gelände des Gasthofs Engel im Ortskern neu gestalten und einen Dorfsaal errichten. Dafür gab es sogar schon einen Architekturwettbewerb, den 2018 ein Büro aus Stuttgart gewann. Damals war von Kosten von mehr als sieben Millionen Euro die Rede. Inzwischen will man den Saal ohne eine Wirtschaft bauen. Dafür soll der Architekt nun belastbare Zahlen ermitteln, teilt der Kämmerer mit.

Neue Stützmauer

Der größte Posten bei den 2022 geplanten Investitionen ist der Grunderwerb. 1,7 Mio. Euro hat der Gemeinderat dafür eingeplant. Damit sollen laut Bürgermeisterin Knoll Flächen für Kita, Wohnen und Gewerbe gekauft werden. Die Straßenerneuerung lässt sich Wertach 610.000 Euro kosten. An der Kirche will man Stützmauer und Gehsteig erneuern. Sollte noch Geld übrig sein, werde auch der Belag der Rathausstraße erneuert, so Knoll.

Weitere 610.000 Euro steckt die Marktgemeinde in die Wasserversorgung. Nachdem es mehrere kostspielige Reparaturen gab, will man die Metzquellableitung auf einer Länge von 1300 Metern erneuern. 144.00 Euro gehen in das Turnhallendach und die EDV der Grundschule. Außerdem soll die Feuerwehr einen neuen Löschteich bekommen. Kosten: 25.000 Euro.

