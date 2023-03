Zwangsräumung in Wertach: Mehrere Haftbefehle vollstreckt

Die Polizei war in Wertach bei einer Zwangsräumung dabei und hat mehrere Menschen festgenommen. Die Betroffenen stammen mutmaßlich aus der Reichsbürger-Szene.

Die Polizei hat am Donnerstagvormittag ein Wohnhaus in Wertach (Kreis Oberallgäu) geräumt und Haftbefehle gegen zwei Männer vollstreckt. Wie die Beamten mitteilen, ging dem Einsatz ein Zwangsvollstreckungsverfahren des Amtsgerichts Sonthofen gegen einen 67-Jährigen voraus.

Die Polizei unterstützte die Gerichtsvollzieher bei der Maßnahme, weil die Betroffenen Widerstand dagegen angekündigt hatten. Zudem lagen laut Polizei Anhaltspunkte vor, die darauf hinwiesen, die Betroffenen Anhänger der Reichsbürger-Ideologie sind. Eine Person wurde bis zum Abschluss der Zwangsräumung in Gewahrsam genommen, um möglichen Widerstand zu verhindern.

Zwangsräumung in Wertach: Womöglich Verbindung zu Reichsbürger-Szene

An den beiden Tagen vor der Räumung in Wertach wurden bereits Haftbefehle gegen zwei Personen vollstreckt, die sich in dem Anwesen aufhielten. Ein 51-Jähriger versuchte bei seiner Verhaftung zu flüchten und leistete massiven Widerstand gegen die Festnahme. Er soll die Beamten bedroht und beleidigt haben. Der 51-Jährige muss nun nicht nur seine Haftstrafe absitzen. Er muss sich auch wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Bedrohung und Beleidigung verantworten.

Ein anderer 51-Jähriger war angereist, um die Zwangsräumung in Wertach zu stören und zu verhindern, so die Polizei. Weil er kurz vor dem Räumungstermin Widerstand leistete, erwartet ihn nun ebenfalls eine Anzeige.

