Julian Mayer aus Sonthofen ist einer der besten Gerüstbauer Deutschlands

Julian Mayer aus Sonthofen belegt den dritten Platz bei dem bundesweiten Wettbewerb der Junghandwerker in Dortmund. Ursprünglich wollte er Gamedesigner werden.

Als Landessieger war er bereits ausgezeichnet worden, jetzt nahm er auch noch die nächste Hürde: Julian Mayer aus Sonthofen belegte den dritten Platz unter allen deutschen Gerüstbauern der Junghandwerker. Der 22-Jährige arbeitet bei dem Gerüstbau-Unternehmen Schneider in Ofterschwang.

Nach dem Abitur am Gymnasium Sonthofen hatte Mayer zunächst ein Studium als Gamedesigner begonnen. Doch das war dann doch nicht das, was er machen wollte, und er brach das Studium nach drei Semestern ab. Stattdessen entschied er sich dazu, bei der Gerüstbau Schneider GmbH eine Ausbildung zu beginnen. Damit stieg Mayer in einen drei Generationen-Betrieb mit ein, der von seinem Schwager und dessen Vater geführt wird.

Auszubildung zum Gerüstbauer: Das lernen die Azubis

Die Berufsausbildung zum Gerüstbauer besteht aus drei Teilen. Neben der theoretischen Ausbildung an der Berufsschule und der Praxis im Betrieb, durchlaufen die Gerüstbauer auch eine überbetriebliche praktische Ausbildung. Dabei lernen die Azubis vor allem das Bauen von speziellen und selten genutzten Gerüsten, mit denen sie in ihrem normalen Ausbildungsbetrieb kaum in Kontakt kommen.

Am Ende der Ausbildung steht die Gesellenprüfung, die sich bei den Gerüstbauern aus zwei schriftlichen und zwei praktischen Prüfungen zusammensetzt. Mayer erzielte dabei die beste Gesamtnote in Bayern. Damit wurde er zum Landessieger unter den Junghandwerkern zum bundesweiten Wettbewerb der Gerüstbauer eingeladen. (Lesen Sie auch: Mitten in Hirschegg geht eine Mure ab - „Weitere drei bis vier Gebäude getroffen“)

Julian Mayer aus Sonthofen will den Meister im Gerüstbau machen

Dort traten sechs Landessieger gegeneinander an und kämpften in vier Disziplinen um die Plätze. So galt es beispielsweise anhand einer technischen Zeichnung ein Stahlrohr-Kupplungs-Gerüst zu bauen. Am Ende belegte Mayer den dritten Platz und erhielt dafür neben einem Pokal aus Modulmaterial in Bronze einen Geldpreis im Wert von 250 Euro.

Derzeit schreibt der 22-Jährige schon seine nächsten Prüfungen: Im März will er seinen Meister im Gerüstbau machen. Und wie geht es dann weiter? Zunächst will er möglichst viel als Gerüstbauer auf Baustellen arbeiten und Berufserfahrung sammeln. Trotzdem plant Meyer aber bereits seine fernere berufliche Zukunft: „Gerüstbau ist ein körperlich sehr fordernder Beruf, deshalb hoffe ich, nach einigen Jahren draußen in die Verwaltung des Betriebs wechseln zu können“, erklärt er. Und bei einem ist sich der Sonthofer sicher – in der Firma Gerüstbau Schneider in Ofterschwang möchte er auch langfristig bleiben.

