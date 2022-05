Wer findet die dickste Buche im Allgäu?

Allgäuer Forstämter schreiben einen Wettbewerb aus. Gesucht ist die Buche mit dem größten Stammumfang. Wie Interessierte teilnehmen können.

„Buchen sollst du suchen“, sagt der Volksmund, wenn ein Gewitter aufzieht. Jetzt rufen auch die Allgäuer Forstämter in Kempten, Kaufbeuren und Mindelheim auf, Buchen zu suchen. Sie haben laut einer Pressemitteilung einen Wettbewerb ausgeschrieben, bei dem es darum geht, die dickste Buche im bayerischen Allgäu zu finden. Sprich: Die Buche mit dem größten Stammumfang in den Landkreisen Oberallgäu, Ostallgäu, Unterallgäu und Lindau sowie den Städten Kempten, Kaufbeuren, und Memmingen.

Anlass für den Wettbewerb ist die Ernennung der Rotbuche zum „Baum des Jahres 2022“. Die Buche sei die häufigste Laubbaumart in den Allgäuer Wäldern, heißt es. Sie besteche durch ihre Wuchskraft, sei pflegeleicht und komme auch mit wärmeren und trockeneren Bedingungen zurecht. Deshalb sei sie für Waldbesitzer und Forstexperten eine Hoffnungsträgerin in Zeiten des Klimawandels.

So funktioniert der Wettbewerb zur dicksten Buche im Allgäu

Bis zum 31. Juli können preisverdächtige Bäume an die Forstämter gemeldet werden. Wer eine besonders dicke Buche findet, misst deren Stammumfang in einer Höhe von 130 Zentimetern mit einem Maßband (Anleitung unter www.aelf-ke.bayern.de). Anschließend eine E-Mail mit Stammumfang, Standort der Buche (GPS-Daten) und Kontaktdaten an tilman.romer@aelf-ke.bayern.de schicken.

