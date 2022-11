Wie Caritas, Johanniter und Co. den Beruf wieder attraktiv machen wollen

Wohlfahrtsverbände im Oberallgäu wollen die Arbeitsbedingungen für ambulante Pflegekräfte verbessern. Warum das nicht immer so einfach ist.

14.11.2022 | Stand: 11:00 Uhr

Wie kann man den Job einer ambulanten Pflegekraft attraktiver gestalten? Diese Frage stellten sich die Verantwortlichen der Caritas-Sozialstation in Sonthofen. „Uns fehlen Mitarbeiter. Die Bewerbungen im ambulanten Bereich sind quasi nicht existent“, sagt Rebecca Willmann, Bereichsleitung ambulante Seniorendienste. Deshalb musste sich etwas an der Arbeit ändern. „Seit Anfang des Jahres gibt es in Sonthofen keine geteilten Dienste mehr.“

Ambulante Pflegekräfte müssen mobil sein, sie fahren zu den Pflegebedürftigen nach Hause, helfen beim Waschen, Duschen und Anziehen. Auch ärztlich verordnete Leistungen wie die Kontrolle der Blutdruckwerte, Medikamentengabe und die Wundversorgung gehören zu den täglichen Aufgaben. „Auf den Touren übernehmen die Mitarbeiter alle Aufgaben, sodass auch eine Abwechslung reinkommt und sie nicht zehn Mal hintereinander beim Duschen helfen müssen“, sagt Willmann.

Um die Arbeitsbedingungen weiter zu verbessern, werde bei der Caritas überlegt, die Wochenenddienste deutlich zu reduzieren. Derzeit arbeiten die Mitarbeiter rund 2,5 Wochenenden im Monat. Das Ziel ist auf ein Wochenende pro Monat zu kommen. Doch wie soll das klappen, wenn jetzt schon nicht genügend Mitarbeiter da sind? „Wir versuchen, bei Neuaufnahmen die primäre Versorgung nur von Montag bis Freitag anzubieten. Dann sind am Wochenende weniger Menschen zu versorgen“, sagt Willmann.

Ambulante Pflege im Oberallgäu: Nachfrage ist groß

Ambulante Pflege zu erhalten, sei vor allem für Pflegebedürftige vom Land schwierig. Denn pro Anfahrt erhalten Vereine wie die Caritas 4,92 Euro von der Pflegekasse. Dabei werde aber nicht unterschieden, wie weit entfernt der Patient wohnt. „Wenn wir etwa bis nach Hinterstein fahren müssen, ist es ein Defizit-Geschäft für uns“ sagt Willmann. „Deshalb ist es für uns gut, wenn mehrere Patienten aus derselben Gegend kommen.“

(Lesen Sie auch: Babysegen im Oberallgäu - doch was heißt das für Kitas und Schulen?)

Ein großes Problem waren bislang die Corona-Richtlinien: Es brauchte einen negativen Test, um nach einer Coronainfektion wieder arbeiten zu dürfen. „Da fehlten uns die Mitarbeiter teilweise über zwei Wochen, selbst, wenn sie sich schon wieder gesund fühlten. Wir versuchen zwar immer, alle Touren zu besetzen, indem wir andere Mitarbeiter aus ihrem ’Frei’ holen, aber das klappt nicht immer“, sagt Willmann.

Auch die Johanniter suchen Fachkräfte für die ambulante Pflege, sagt Pressesprecherin Iris Nowak. „Die Nachfrage nach pflegerischen Dienstleistungen ist sehr hoch und wir befürchten, dass sie weiter ansteigen wird und dass der Bedarf nicht mehr gedeckt werden kann.“ Patienten werden zwar weiterhin aufgenommen, „jedoch nur, wenn deren Pflege auch personell sichergestellt ist“, sagt Nowak.

Neue Mitarbeiter zu finden, sei schwierig, weil sich viele gegen eine Ausbildung in der Pflege entscheiden und Fachkräfte häufig die Branche wechseln würden. „Wir bieten unseren Mitarbeitenden viele Sozialleistungen an, gute interne Kommunikation und unterschiedliche und regelmäßige Weiterbildungsmöglichkeiten“, sagt Nowak. Doch viel wichtiger seien das Team und die Leitung vor Ort: „Gute Stimmung, Motivation und Teamgeist sind unbezahlbar.“

Kombination aus Betreuung und Pflege

Das sieht auch Andreas Türmer so. Er ist Leiter der Mobilen Hilfe bei Körperbehinderte Allgäu. Die Mitarbeiter beraten, helfen und unterstützen Menschen mit Körper- oder Mehrfachbehinderungen in allen Altersstufen in Kempten und dem Oberallgäu. Die Arbeit sei eine Kombination aus Betreuung und Pflege. „Unser Personal geht auch mit den Pflegebedürftigen auf ein Konzert oder zum Einkaufen in die Stadt“, sagt Türmer.

„Spritzen und Flitzen“ gebe es nicht mehr. „Wir nehmen uns Zeit für die Patienten.“ Doch auch Türmer sucht händeringend nach Personal. „Leider ist der Beruf verpönt, nur wenige möchten als ambulante Pflegekraft arbeiten.“ Vor allem die Wochenenddienste schreckten viele ab. Deshalb sagt er jedem Bewerber: „Stell dich auf mindestens zwei Wochenenddienste im Monat ein. Dann freust du dich umso mehr, wenn es nur einer ist.“ Geteilte Dienste gebe es auch bei Körperbehinderte Allgäu nicht mehr. „Wir haben stattdessen viele Teilzeitkräfte“, sagt Türmer. Der Verein sucht nicht nur Fachkräfte, auch Menschen ohne Ausbildung könnten angelernt werden. „Früher hatten wir ja auch viele Zivis und FSJler.“

Lesen Sie auch: "Das neue Gesetz wäre fatal gewesen" - Hebammen bleiben im Pflegebudget, andere Probleme auch