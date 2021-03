Wie das Schicksal die Karriere von Daniel und Maylin Wende lenkte

Maylin und Daniel Wende erleben einen märchenhaften Aufstieg, ehe der emotionale Einbruch folgt. Zeitreise durch eine bewegte Geschichte des Eistanzpaars.

Spät haben sich ihre Wege gekreuzt – seither aber sind sie auf Kurs. Auf dem Eis und im Alltag: Maylin und Daniel Wende sind alles, nur kein gewöhnliches Paar. Von 2008 bis 2014 stellten sie die Spitze der deutschen Eistanz-Paare, vertraten Deutschland zweimal bei Olympia, landeten in sechs Jahren fünfmal in den Top Acht der EM, bei jeder WM in den Top 15 und wurden zweifache deutsche Meister. „Wir haben so viel erlebt, auf der großen Weltbühne – ob alle zugesehen haben, oder ob wir alleine waren. Davon profitieren wir ein Leben lang“, sagt die 32-jährige Maylin. Über Jahre haben emotionale Extreme das Paar geformt, Zusammenhalt und Verbundenheit gefestigt. Dabei verliefen die Anfangsjahre ihrer Karrieren völlig konträr. Es dauerte lange, ehe der Essener und die Stuttgarterin ihren Lebensmittelpunkt ins Oberallgäu verlagerten.

Drama in Maylins Teenager-Zeit

Wir beginnen unsere Reise in Stuttgart. Einer Achterbahnfahrt glich der Werdegang von Maylin Hausch, wie die 32-Jährige mit Mädchennamen heißt. Mit drei Jahren wagte sie sich erstmals aufs Eis, mit sieben stand sie täglich in der Halle, erste Trainer erkannten das Talent. Es folgten Jahre im Landeskader, viele Reisen zu Wettkämpfen. „Meine Familie musste viel zurückstecken, aber es war für mich nie Stress“, sagt Wende. „Es hat es zu meinem Leben dazugehört.“ So, wie es auch Rückschläge tun.

Mit 15 erkrankte der Teenager am Pfeifferschen Drüsenfieber – auf einen Schlag „war der Stecker gezogen“, sagt sie. „Ich war auf null gestellt, konnte nicht einmal Treppen steigen. Das war mein absoluter Tiefpunkt.“ Eine wichtige Stütze schon damals: Ausnahme-Trainer Karel Fajfr. „Er hat mich aufgebaut, aufgefangen und mich nachher wieder aufgebaut“, sagt Maylin Wende. „Ich habe ihm viel zu verdanken, das werde ich ihm nie vergessen.“ Perspektivenwechsel.

Maylin Wende hat ihrem Erfolgstrainer Karel Fajfr viel zu verdanken – gemeinsam mit ihrem heutigen Ehemann Daniel feierten die Wendes unter Fajfrs Regie die größten Erfolge in ihrer Laufbahn. Bild: Alexa Schwendinger

Wir reisen erneut ein paar Jahre zurück in die Kindheit von Daniel Wende. Im Vergleich zu Maylins verlief seine Laufbahn vergleichsweise klassisch. Mit fünf begann er in seiner Heimatstadt Essen mit dem Eislaufen – nach Startproblemen fiel der Groschen auch bei ihm zwei Jahre später. Mit neun stellten sich allmählich Erfolge ein. Wende wurde deutscher Nachwuchs-Meister, war als Junior im Bundeskader, ehe ein Schnuppertraining ihn mit 16 letztlich zum Paarlauf beförderte. „Ich fand es reizvoll, den männlichen Part zu übernehmen, mit Frauen akrobatische Sachen zu machen“, erzählt Wende. Mit 17 wechselte er an den Stützpunkt nach Dortmund, lief mit 19 seine erste EM, hatte mit 23 fünf WM-Teilnahmen auf dem Buckel und war vierfacher Medaillenträger bei deutschen Meisterschaften. Für Daniel Wende ging es bis 2007 rasant und steil bergauf.

Mischung zündet auf Anhieb

Zurück in Stuttgart, 2005. Zwei Jahre setzte das Fieber Maylin Wende außer Gefecht. Zum Zeitpunkt ihrer Genesung hatte sie unter Fajfr in Oberstdorf trainiert und verdankt dem 77-Jährigen auch den Schritt zur Paarläuferin. Mit ihrem ersten Partner Steffen Hörmann wurde sie 2006 auf Anhieb deutsche Juniorenmeisterin, ehe sich dieser unerwartet zurückzog. Parallel zur notwendigen Partnersuche absolvierte sie ihre Ausbildung zur Bankkauffrau.

2007 kreuzten sich die Wege von Daniel Wende und Maylin Hausch das erste Mal. Nach einem gescheiterten Probetraining sollte sie der zweite Anlauf 2008 vereinen. Die Mischung zündete auf Anhieb, es begann ein märchenhafter Aufstieg. Im ersten Jahr gab es für das Paar Silber bei der „Deutschen“, die beiden wurde EM-Achte und WM-Zehnte. „Das hat uns überrollt, wir waren mega motiviert, es ist wahnsinnig gut gelaufen“, sagt Maylin. „Wir wussten, der Weg ist richtig.“

Kometenhafter Aufstieg ab 2009

Der Traum ging weiter. 2009 kamen sie auch privat als Paar zusammen, bezogen eine Wohnung in Oberstdorf. Im Jahr darauf gab es Gold bei der „Deutschen“, der „Lebenstraum“ von Olympia in Vancouver wurde wahr. „Ich hätte nie gedacht, dass ich das noch schaffe“, sagt die 32-Jährige. Es folgten WM- und EM-Teilnahmen, deutsche Meisterschaften, Bronze beim prestigeträchtigen Grand Prix in Paris – bis 2012, als alles stockte.

Ein Schicksalsschlag in der Familie, ein schwerer Verlust, warf Maylin Wende aus der Bahn. „Es hat mir den Boden unter den Füßen weggezogen. Ich habe unheimlich lange gebraucht, um wieder Fuß zu fassen“, sagt sie. Parallel dazu hatte ihr Freund mit hartnäckigen Rückenproblemen zu kämpfen, klagte über zwei Bandscheibenvorfälle. „Das war die schwerste Phase unseres Lebens. Das ganze Jahr war zum Vergessen“, sagt der 36-Jährige. „Wir haben uns zusammengesetzt und beschlossen, dass es für diese Saison sinnlos war.“ Heute, sagen beide, sei diese mental wie körperlich zehrende Zeit die lehrreichste ihres Lebens gewesen. Sie setzten aus, sortierten ihr Leben. Nahmen Anlauf für eine letzte Saison.

Das letzte Kapitel endet bei der WM

„Die Trainer und der Verband standen hinter uns. Wir haben alles mobilisiert und gespürt, dass es noch einmal etwas Großes werden kann“, erinnert sich Daniel Wende. Auch privat war alles angerichtet, am 6. Juni 2013 gab es die Hochzeit. Und so schrieben sie noch ein Kapitel ihrer Geschichte. Beim emotionalen Comeback nach der Leidenszeit wurden sie Zweite bei der Nebelhorn-Trophy in Oberstdorf, später deutsche Vize-Meister, EM-Sechste, erlebten den neuerlichen Olympia-Traum als 13. in Sotschi, und eine letzte WM 2014. Dann war Schluss. Zur rechten Zeit.

Praktisch mit der letzten Eiszeit heuerten die Wendes in Oberstdorf als Trainer an. Daniel Wende ist heute hauptamtlicher Bundesstützpunktleiter, Maylin unterbrach ihr Traineramt für den schönsten aller Gründe: Seit Juni 2019 sind sie Eltern der kleinen Leonie. „Wir sind angekommen in unserem Leben. Der Ort, die Leute hier, die Kita für die Kleine, mein Beruf: Es hat sich alles gefügt“, sagt Daniel Wende. Und so blicken die hochdekorierten Athleten heute als Ehepaar voller Erfüllung zurück auf den durchaus steinigen Weg, den sie in der Karriere gemeistert haben. „Wir haben gemeinsam so viele Extremsituationen erlebt, da lernt man, immer füreinander da zu sein“, sagt Daniel Wende. „Immerhin haben wir jahrelang rund um die Uhr für ein gemeinsames Ziel gearbeitet.“ Das machen sie weiterhin. Nur gehen sie ihren Weg nun zu dritt.