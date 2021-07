Wie der Musiksommer-Leiter den Weg zum Oberstdorfer Festival erprobt

Schweres von Schubert, Schwungvolles von Mendelssohn spielt das Trio Opus 8 in Oberstdorf. Warum dieses Konzert ein Probelauf fürs Festival Ende Juli ist.

15.07.2021 | Stand: 15:17 Uhr

Im Juli ein Konzert zum Neuen Jahr: Die Corona-Pandemie macht es möglich. Was ursprünglich im Januar geplant war, wird nun am kommenden Sonntag stattfinden: das traditionelle Konzert als Auftakt zum Oberstdorfer Musiksommer. Festivalleiter Eckhard Fischer, Professor für Violine an der Musikhochschule Detmold, gastiert mit seinem „Trio Opus 8“ mit Michael Hauber (Klavier) und Mario de Secondi (Violoncello) im Oberstdorf-Haus. Auf dem Programm stehen das Klaviertrio B-Dur von Franz Schubert und das Klaviertrio d-Moll von Felix Mendelssohn Bartholdy. Mit Eckhard Fischer sprach Veronika Krull.

Was sind die besonderen Merkmale des B-Dur-Klaviertrios von Schubert?

Eckhard Fischer: Ja, die besonderen Merkmale. Es ist ein spätes Werk von Schubert, er hat es 1827 geschrieben. Es ist ein ganz großes Werk, es hat fast einen sinfonischen Charakter. Von der Komposition her sind es sehr farbenreiche neue Klänge bei den Streichern. Die Streicher treten sehr eigenständig auf. Und der Klavierpart zeigt eine prachtvolle Dominanz. Es ist sehr groß angelegt, wie bei Schubert immer. Er verarbeitet auch viele klassische Volksmusikklänge. Von der gesamten Struktur und Harmonik her ein unglaubliches Werk. Es gehört zu den ganz großen Kammermusikwerken.

Welchen Herausforderungen stehen Sie als Geiger gegenüber?

Fischer: Naja, es ist so, dass beide Streicher, wie bei Schubert immer, wie auch bei Beethoven – Schubert war ja ein großer Verehrer von Beethoven –, dass beide Instrumente sehr gefordert sind. Schubert hat da nicht viel Rücksicht genommen. Schubert zu spielen, heißt, man muss lange daran üben. Er hat die Kammermusik sehr ausgeweitet, das ist immer eine Herausforderung für alle Instrumente. Die Geige zeigt er in allen Facetten, mal lyrisch, mal dramatisch, mal virtuos. Die Streicher sind mit allem dabei, das ist alles andere als einseitig.

Wie würden Sie im Vergleich das Trio von Mendelssohn Bartholdy charakterisieren?

Fischer: Auch das Trio von Mendelssohn Bartholdy ist ein großes Werk. Es wurde von Robert Schumann mit den ganz großen Trios verglichen. Im Vergleich zu Schuberts Trio ist es sehr klassisch-romantisch, ganz fein der Klang, groß angelegt, aber eher feingliedrig und mit viel jugendlichem Schwung ausgestattet. Das Klavier dominiert, es bildet die Grundmauern von dem Ganzen. Mendelssohn hat später den Klavierpart noch virtuoser gestaltet, mit vielen schnellen Tönen. Die Struktur ist ganz klar, mit sehr viel Schwung, sehr viel Jugendlichkeit. Deswegen haben wir das Programm auch so gewählt: Der schwere Brocken zuerst, um dann das Publikum mit jugendlichem Schwung zu entlassen. Beides sind Perlen der Klaviertrioliteratur.

In London und Paris kam das Werk nicht so gut an. Können Sie das nachvollziehen?

Fischer: Ja, das darf man nicht vergleichen mit heute. Der Verleger wollte das ja ordentlich verkaufen. Aber für die damalige Zeit war das Werk ein Wahnsinnsding. Gut verkaufen ließ sich etwas, was leicht und eingängig erscheint. Musikalische Gründe gab es für die Ablehnung aber nicht.

Nach dem langen Lockdown: Wie fühlen sich die öffentlichen Auftritte an?

Fischer: Es ist für uns, das „Trio Opus 8“, der erste öffentliche Auftritt nach einem Jahr. Ich glaube, das Konzert ist gleichzeitig eine Probe für den Musiksommer, ob es reicht mit dem Hygienekonzept, ob es läuft, wie geplant, ob noch etwas nachgebessert werden muss. Es ist wie eine Generalprobe für den Musiksommer. Die Freude ist sehr, sehr groß auf beiden Seiten, bei den Musikern und beim Publikum. Das zeigt uns der Zuspruch. Von daher glaube ich einfach, die Freude ist riesengroß. Ich bin ja ein bekennender Livespieler: Es wird unglaublich viel schöner sein, das Konzert live zu erleben. Es ist viel besser als jede Form von digitaler Aufführung.

Das nachgeholte „Konzert zum neuen Jahr“: Das Trio Opus 8 spielt am Sonntag, 18. Juli, um 19 Uhr im Oberstdorf-Haus (Saal „Nebelhorn“). Karten für das Konzert gibt es im Festivalbüro, Telefon 08322/959-2005, bei Tourismus Oberstdorf, Telefon 08322/700-2100, sowie im Internet unter: www.oberstdorfer-musiksommer.de Die für dieses Konzert bereits bestellten und reservierten Tickets behalten ihre Gültigkeit.

