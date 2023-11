Sinfoniekonzert in Fischen präsentiert einen Mann mit vielen Eigenschaften

Wie Dirigent Karl Gogl und dem Südwestdeutschen Kammerorchester Pforzheim das Haydnprogramm bei den "Freunden der Musik" in Fischen gelungen ist.

27.11.2023 | Stand: 19:00 Uhr

Als einen Mann mit vielen Eigenschaften stellt Dirigent Karl Gogl den Komponisten Joseph Haydn mit einem abendfüllenden Programm im Kurhaus Fiskina in Fischen dar. Dabei ist der Orchesterleiter selbst ein Mann mit vielen Eigenschaften: Hornist, Dirigent und promovierter Allgemeinmedizinier, der bis vor einiger Zeit eine eigene Praxis betrieb, und seit langer Zeit Vorsitzender der Gesellschaft „Freunde der Musik“ in Sonthofen ist, die seine Eltern 1950 begründeten.

Immer wieder am Pult

Für diesen Verein erstellt er nicht nur alljährlich das Konzertprogramm und ein umfassendes, hoch gelobtes Programmbuch, sondern für diesen Verein steht er auch seit dessen 50-jährigem Bestehen im Jahr 2000 immer wieder am Pult des Südwestdeutschen Kammerorchesters Pforzheim. Eines zwar kleinen, aber sehr renommierten und vor allem höchst leistungsfähigen Ensembles, wie die jüngste Zusammenarbeit bei dem Haydn-Abend erweist.

Packender Zugriff

Der überrascht im ersten Teil mit einer erstaunlich jugendlichen Frische und mit einem mitreißenden Temperament. Das liegt nicht nur an den ersten beiden Stücken, sondern auch an dem packenden, historisch informierten Zugriff der Musiker und des Dirigenten. Letztere erheben bereits Joseph Haydns ersten Beitrag von 1757 zur Gattung der Sinfonie, die er später dann so entscheidend prägen sollte, zu einem Weckruf: Hier wird Unterhaltung mit Anspruch verbunden, entfaltet die Musik auch dramatisches Potenzial und charakterliche Tiefe.

Frecher Humor

Das Klavierkonzert in D-Dur, das vermutlich um 1780 entstand, zeigt vor allem die heitere und unbeschwerte Seite des Komponisten Joseph Haydn, die sich in einem munteren Zusammenspiel zwischen Solisten und Orchester entwickelt. Solist Vincent Ling, ein Meisterschüler des erkrankten und ursprünglich für das Konzert als Interpret vorgesehenen Pianisten Markus Schirmer, entlockt aber vor allem dem zweiten Satz, einem „Un poco adagio“, auch viele leise, intime Stellen und feine spielerische Momente. Im dritten Satz, dem „Rondo all‘ Ungarese“, bricht sich dann auch frecherer Humor Bahn, der aber niemals deftig auftritt.

Klarheit und Eleganz

Klassische Klangschönheit beschwört das zweite Solokonzert dieses Abends, das Cellokonzert in D-Dur von 1783. Fein austariert erscheint die Balance, so dass das Orchester nie den Solisten übertönt, der die Melodien - hörbar dem Belcanto verpflichtet – in faszinierender Klarheit und Eleganz aufblühen lässt. Geradezu mühelos bindet zudem Cellist Danjulo Ishizaka alle virtuosen Herausforderungen des Soloparts in die Gesangslinie ein. So leuchten die Poesie des Inhalts und die Meisterschaft der Form gleichermaßen.

Kühnes Konzept

Ernste Töne schlägt dann das Schlusstück an, die songenannte Abschiedssinfonie in fis-Moll, die 45. von Haydns 104 Gattungsbeiträgen. In ihr arbeiten Orchester und Dirigent vor allem die ungewöhnlichen Momente heraus, offenbaren die Kühnheit des Konzepts im Jahre 1772. Hier ist ein experimentierfreudiger Komponist voll in seinem Element und weiß den Hörer – und vermutlich auch die Hörerin – auf immer neue Weise zu überraschen.

Gespenstischer Schluss

Das Ganze gipfelt in einem langsamen Teil, der im Finale dem üblichen schnellen Schluss-Rondo folgt und nun vom Verlöschen der Musik erzählt. Immer weiter dünnen die Stimmen im Orchestersatz aus, bis am Ende nur noch zwei übrig bleiben und schließlich auch verstummen. Orchester und Dirigent unterstreichen diesen Effekt, indem sie auf einer plötzlich abgedunkelten Bühne auch noch die Lichter an ihren Notenpulten nach und nach ausknipsen. Gespenstisch. Was wäre eine Welt ohne Musik? Das malt man sich besser nicht aus.