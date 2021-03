Roths neue Konzertreihe „Jodula plus“ fiel wegen Corona aus. Für die Kreativität fehlen ihr die Live-Auftritte. Warum sie dennoch „nicht todunglücklich“ ist.

07.03.2021 | Stand: 17:00 Uhr

„Bei uns Musikern herrscht Stillstand – wir werden in unserer Kreativität ausgebremst“, beschreibt Hedwig Roth die Folgen der Corona-Pandemie. Die Vorderburger Jodlerin wurde dabei im vergangenen Jahr besonders hart getroffen. Mit ihrer Konzertreihe „Jodula plus“ hat sie ein neues Konzept erarbeitet, das ihr jedoch durch den Lockdown und die Hygieneregeln komplett verhagelt wurde. Lediglich zwei der geplanten fünf Konzerte konnten stattfinden, und das auch nur mit jeweils der Hälfte des ursprünglich geplanten Publikums.

Ihre Pläne nicht so wie gedacht umsetzen zu können, war für Hedwig Roth „das Traurigste“, gibt sie zu und begründet: „Ich habe mir die Konzerte vor zwei Jahren ausgedacht und konnte die meisten noch nicht spielen.“ Wenn man sich das vor Augen führt, ist es nicht verwunderlich, dass die Jodlerin aus der Zeit vor Corona vor allem die Planbarkeit und die Zuverlässigkeit vermisst. Momentan „verpufft unsere Energie“, meint Hedwig Roth.

Wie es der Vorderburger Jodlerin Hedwig Roth im Corona-Lockdown geht

Die Auftritte werden zwar nicht gestrichen, sondern lediglich verschoben, aber auch das hemmt die Künstlerin in gewisser Weise. Und dabei spielt sie nicht in erster Linie darauf an, dass Absagen und Neuplanungen zeitaufwendig sind. In erster Linie geht es ihr um einen anderen Aspekt: „Da wir einen Veranstaltungs-Stau abarbeiten müssen, ist es ganz schwierig, etwas Neues zu machen, und das, obwohl ich so viele andere Projekte hätte“, verrät die 44-Jährige.

Mit der Veröffentlichung ihrer CD „Jodulas Jodelwelt“ hat Hedwig Roth im vergangenen Jahr ein Projekt umgesetzt, das sie schon seit zwei Jahren machen wollte. Für die Zeit war sie daher zwar „dankbar“, bei der Umsetzung musste sie sich allerdings trotzdem hin und wieder „einen Ruck geben“, gesteht sie. Denn der Jodlerin war während des Entstehungsprozesses klar, dass die ersehnte Präsentation vor Live-Publikum fehlen würde. „Das ist, wie wenn man ein Kind kriegt und die Taufe fehlt“, beschreibt sie.

Corona-Lockdown: Für die Kreativität fehlen ihr die Live-Auftritte

Genau dieses Fehlen der Live-Auftritte hemmt Hedwig Roth auch in ihrem kreativen Schaffen. Die Jodlerin weiß, dass viele Außenstehenden meinen, Musiker können das Plus an Zeit dafür nutzen, neue Lieder zu schreiben. Sie weiß aber auch, dass das „nicht so einfach“ ist. Vor oder nach Auftritten wird sie selbst „kreativ“ und kommt „in einen Flow“. Ohne diesen „fehlt mir das Selbstbewusstsein“, sagt sie.

Lesen Sie auch

Jodlerin Hedwig Roth weckt die Reise-Sehnsucht Neue CD

Seit Beginn der Corona-Pandemie hat sich Hedwig Roth sogar schon mehrmals überlegt, in ihren Beruf als Krankenschwester zurückzukehren. Denn neben den Konzerten sind auch ihre Jodelkurse – und damit sozusagen ihr zweites Standbein – der Pandemie zum Opfer gefallen. Nach dem ersten Lockdown konnten die Kurse mit reduzierter Teilnehmeranzahl zwar noch „relativ normal“ stattfinden, „aber die Angst war spürbar“, erinnert sich Hedwig Roth.

Seit November fallen die Jodelkurse ganz weg. Die Kurse online zu geben, ist für die Jodlerin „keine Option“. „Das Singen ist eine gemeinsame Reise mit Tönen und lebt von gemeinsamen Klängen in einem gemeinsamen Raum“, begründet sie. Außerdem „nehme ich die anderen im Kurs mit meiner Stimme mit“ und das würde in einem Online-Angebot nicht so gut funktionieren, meint Roth, die lediglich gemeinsam mit ihren Kollegen von der Gruppe „Vuimera“ ein Konzert gestreamt hat.

Warum Jodlerin Hedwog Roth trotz der Pandemie „nicht todunglücklich“ ist

Von ihrer neuen CD sind lediglich zwei Stücke bei den gängigen Streamingdiensten verfügbar, da Hedwig Roth dieses Angebot etwas zwiespältig sieht. Einerseits seien die Streamingdienste „ein tolles Medium“ und „der Lauf der Zeit“, äußerst kritisch steht die Jodlerin andererseits der Entlohnung gegenüber und fordert eine „bessere Abrechnung“ zugunsten der Künstler.

Dank ihres Mannes trifft Hedwig Roth die Pandemie finanziell nicht so hart wie andere ihrer Kollegen. Der Krise gewinnt die Vorderburgerin sogar noch einen positiven Aspekt ab, denn so habe sie mehr Zeit für die Kinder und könne sie bei Bedarf auch beim Homeschooling unterstützen. Daher sei sie „nicht todunglücklich“.

Sobald es mit dem Veranstaltungsleben wieder losgeht, wird es ihrer Ansicht nach „einfach“. „Die, die es finanziell überleben, werden eine Bühne haben, denn dann wird das Publikum einen Riesenhunger nach Veranstaltungen haben“, prophezeit die Vorderburger Jodlerin.

Geplante Konzerte der Vorderburger Jodlerin Hedwig Roth

Neue Termine für die Konzertreihe „Jodula plus“ in der Sonthofer Kultur-Werkstatt:

Mittwoch, 9. Juni, und Donnerstag, 10. Juni: Jodula plus Johannes Bär

Samstag, 24. Juli: Jodula plus Kerberbrothers

Donnerstag, 9. September: Jodula plus Louhausband

Samstag, 23. Oktober: Jodula plus Bärbel Bentele

Die Konzerte beginnen um 20 Uhr. Kartenreservierung: Telefon 08321/2492.

Außerdem soll es ein Zusatzkonzert Jodula plus Johannes Bär geben: in der Fiskina in Fischen am 25. September um 20 Uhr. Karten gibt es bei der Gästeinformation Fischen, Telefon 08326/36460.

Lesen Sie auch: Kino Kempten, Museen, Theater - wann öffnen sie wieder?