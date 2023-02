Wie Jugendprojekte die Fische im Oberallgäu retten

Die Fischerjugend der Angelvereine starten Brutboxprojekte, um die Population heimischer Fische aufrecht zu erhalten. Warum nur ein Prozent der Eier überleben.

13.02.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Unsere heimischen Gewässer sind nicht nur Badeorte. Sie sind auch Lebensraum für Vögel, Amphibien und Fische. In unserer Serie „Fisch und Natur“ möchten wir einen Teil dieses großen Spektrums abbilden. Eine wichtige Rolle spielen hierbei Fischereivereine. Denn diese haben das Fischereirecht für die Seen und Flüsse und sorgen dafür, dass die Gewässer sauber bleiben und weiter Lebensraum für viele Tiere sind. In der Serie kommen Experten aus Kempten und dem Oberallgäu zu Wort. Im zweiten Teil geht es darum, wie der Fischbestand in den Gewässern gesichert werden kann.

Ebenso wie andere Lebewesen pflanzen sich auch Fische fort. Die Weibchen legen dabei ihre Eier (Laich) an Wasserpflanzen oder am Gewässergrund ab. Der Laich wird daraufhin von den Männchen befruchtet. Durch Versandung und Verschlammung der Gewässer wird es für viele Fischarten aber immer schwieriger, geeignete Laichstellen zu finden. Auf natürliche Weise überleben demnach nicht genügend Eier und folglich sind weniger Jungfische in den Gewässern. Hier kommen die Fischereivereine ins Spiel.

Brutboxprojekte im Oberallgäu: Fischbestand wird gesichert

„Ohne unsere Brutboxprojekte würde es einige Fischarten bald nicht mehr geben“, sagt Jürgen Scholz. Er ist Gewässerwart bei den Stadtfischern Immenstadt und betreut die Brutboxprojekte der Fischerjugend. Heuer setzen die Vereinsmitglieder wieder See- und Bachforelleneier in die Konstanzer Aach ein. Zuletzt waren es 7000 Seeforelleneier, die die Jugendgruppe bei starkem Schneefall in einen Bachabschnitt in der Nähe der Hündle-Bergbahn einsetzte. „Die Wassertemperatur liegt dort derzeit bei drei Grad. Das Wasser ist sauerstoffreich und nährstoffarm, perfekt für die Fische“, sagt Scholz. Er rechnet damit, dass die Fische Anfang März schlüpfen.

(Lesen Sie auch: Warum gibt es immer wieder tote Fische im Memminger Stadtbach?)

Aus den 7000 Forelleneiern werden am Ende aber nur rund 100 Seeforellen schlüpfen, sagt Scholz. Der Großteil der Eier sterbe schon während der Brutphase ab. Die Jugendfischer kontrollieren einmal wöchentlich, welche Eier noch gut sind. Abgestorbene Eier färben sich weiß und müssen entsorgt werden. „Ansonsten verpilzen sie und gefährden dadurch die intakten Eier“, erklärt Scholz. Der Gewässerwart spült zudem zwei- bis dreimal wöchentlich die Brutboxen aus, um sie von Schlamm und Sedimenten zu befreien. Bislang haben sie bereits 550 aussortiert.

Das Brutboxprojekt gibt es bei den Stadtfischern bereits seit sechs Jahren. Zu Beginn setzten sie die Boxen noch in einem Zufluss des Großen Alpsees bei Ratholz ein. „Da haben sich allerdings Raubfische in der Nähe platziert und sobald die Jungfische in Richtung Alpsee geschwommen sind, wurden sie gefressen“, sagt Scholz. Der Abschnitt der Konstanzer Aach, wo die Boxen nun stehen, sei optimal. „Wir mussten dort im Juli elektrisch abfischen. Deshalb sind dort gerade keine Raubfische“, sagt Scholz. „Außerdem erinnern sich die Fische später an die Stelle und schwimmen dann wieder dorthin, um abzulaichen.“

Nur rund ein Prozent der Fischeier überleben

Auch die Fischerjugend des Hanfwerke-Fischereivereins Immenstadt startete ein Brutboxprojekt. Im Dezember wurden bereits 10.000 Bachforelleneier in der Konstanzer Aach zwischen dem Kleinen Alpsee und der Iller eingesetzt. Auch hier waren die Eier in einer sogenannten MS-Brutbox sowie in selbst gebauten Brutboxen geschützt im Wasser. Dort sind die ersten Fische auch schon geschlüpft, sagt Vorsitzender Matthias Krause. Die Fische sind anfangs schwimmunfähig und ernähren sich vom Inhalt ihres Dottersacks. Ist dieser aufgebracht, entwickeln sie eine Schwimmblase und können anschließend frei schwimmen. „Wir hatten optimale Bedingungen und sind trotzdem noch positiv überrascht. Der Großteil hat sich bereits im feinen Kies unterhalb der Brutbox versteckt.“ Jüngst setzte die Fischerjugend weitere 9000 Eier ein.

So funktioniert eine MS-Brutbox

Das Gehäuse besteht aus einem Schutzrohr aus Hartkunststoff

Eine Edelstahl-Brutbox mit einem Einsatz aus etwa acht Eikammern samt Deckel befindet sich im Inneren

samt Deckel befindet sich im Inneren Das Gehäuse wird in der Strömung am Grund befestigt

An der Vorderseite wird eine Prallplatte montiert. Dadurch wird das Wasser von hinten eingesaugt und die Strömung innerhalb der Brutbox ist immer gleichmäßig

montiert. Dadurch wird das Wasser und die Strömung innerhalb der Brutbox ist immer Sind die Fische geschlüpft, ernähren sie sich von ihrem Dottersack. Sie schwimmen durch die Schlitze in der Box eine Etage nach unten. Ist der Dottersack aufgebraucht, verlassen sie die Brutbox und verstecken sich vor Fressfeinden im kiesigen Bachbett.

Lesen Sie auch: Angel-Serie Teil 1: Diese Voraussetzungen muss man erfüllen, um im Oberallgäu angeln zu dürfen