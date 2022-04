Wie Kommunen im südlichen Oberallgäu Blechlawinen besser lenken wollen

Einige Orte im südlichen Oberallgäu sind gerade dabei, Parkleitsysteme zu errichten. Wie die Strategie in den Kommunen aussieht und was Nutzer zahlen müssen.

19.04.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Feiertage, sonniges Wetter – raus in die Natur. Doch viele Einheimische wählen ihre Ziele seit einigen Jahren genauer aus, wollen die touristischen Hotspots Oberstdorf, Alpsee und Hochgrat meiden. Erinnerungen werden wach an das Jahr 2020, als nach den ersten Lockerungen in der Corona-Pandemie Scharen von Tagestouristen ins Oberallgäu kamen. Teilweise musste sogar die Bereitschaftspolizei anrücken, um ein Verkehrschaos zu verhindern. Im Vergleich dazu war es heuer ruhig über Ostern: Die Polizei in Oberstdorf spricht auf Nachfrage von einem „durchschnittlichen“ Verkehrsaufkommen für Oberstdorfer Verhältnisse. Trotzdem haben einige Gemeinden ihr Verkehrsproblem bereits in Angriff genommen.

