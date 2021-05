Wie lange bleiben die Lichter in Oberallgäuer Kinos noch aus?

Laut Gesetz dürfen die Filmtheater im Oberallgäu wieder öffnen. Doch die meisten Betreiber halten sich zurück. Nur an einem Ort ist bald ein Neustart geplant.

23.05.2021 | Stand: 06:00 Uhr

Seit Freitag könnten die Kinos wieder öffnen, doch die Betreiber im südlichen Oberallgäu halten sich noch zurück. Seit über einem halben Jahr sind die Häuser wegen der Corona-Pandemie geschlossen. Jetzt sind die Infektionszahlen in der Region erstmals so weit gesunken, dass die staatlichen Verordnungen erste Lockerungsschritte im Kulturbereich zulassen.

Ildikó und Karl Seitz vom Union-Filmtheater Immenstadt bereiten denn auch schon alles vor, um ihr Haus demnächst öffnen zu können. Wann es allerdings soweit sein wird, ist noch unklar, sagt Ildikó Seitz. In den anderen Kinos im südlichen Oberallgäu sollen die Lichter aber zunächst noch längere Zeit ausbleiben.

Hoffen auf bundesweite Öffnung

Stephan Deidl von der Filmburg Sonthofen peilt als Termin für den Neustart nach der Schließung den 1. Juli an. Der Sonthofer Kinobetreiber hofft dann auf eine möglichst flächendeckende bundesweite Öffnung der Lichtspielhäuser. Denn die Verleiher bringen neue Filme erst dann heraus, wenn möglichst viele Kinos geöffnet sind. Außerdem benötigen die Verleiher etwa vier Wochen Vorlaufzeit, in denen sie den Film bewerben.

Bis Juli seien vielleicht auch die Infektionszahlen soweit gesunken, dass weitere Lockerungen möglich werden, hofft Stephan Deidl. Denn solange die derzeitigen „strengen Richtlinien der Bundesregierung“ herrschen, sei der Betrieb des Kinos wirtschaftlich nicht sinnvoll. Wegen des vorgeschriebenen Mindestabstandes von 1,5 Metern zwischen den Besuchern könne der Saal nur etwa zu maximal 25 Prozent ausgelastet werden. Hinzu komme, dass die Besucher einen negativen Corona-Test vorlegen und Masken tragen müssen. Zudem gelte ein Verzehrverbot im Saal."Vernünftiges Konzept" angemahnt.

"Das macht keinen Sinn"

Dabei lebe man als Kinobetreiber auch davon, Snacks und Getränke zu verkaufen, erklärt Florian Stiglhofer vom Kurfilmtheater in Oberstdorf. Er mahnt von der Bayerischen Staatsregierung ein „vernünftiges Konzept“ an, um Kinos wirtschaftlich betreiben zu können. So erlauben seiner Meinung nach zum Beispiel einige andere Bundesländer eine Belegung der Sitzplätze im Schachbrettmuster. Das ermögliche eine 50-prozentige Auslastung.

Die Kopplung der Öffnung an den Inzidenzwert, also die Infektionen mit Covid-19 pro 100 000 Einwohner, hält Florian Stiglhofer für eine „Katastrophe“. Wenn er jetzt das Haus öffne und die Infektionszahlen nächste Woche wieder über den Inzidenzwert von 100 stiegen, müsse er wieder schließen. „Das macht keinen Sinn“, sagt Stiglhofer und verunsichere nur die Besucher. Ungeklärt sei auch manches noch bei den Tests. Wie solle man zum Beispiel gefälschte Unterlagen erkennen? „Da passt einfach vieles nicht zusammen“, bilanziert Florian Stiglhofer die derzeitigen Vorgaben.

Blockbuster erst ab August

Er möchte das Kurfilmtheater allerspätestens zum 1. Juli öffnen – möglichst zeitgleich mit dem zweiten Oberstdorfer Kino, dem Loft. Dessen Betreiberin Alexa Schwendinger allerdings erklärt, sie sei vor allem auf die Gäste im Ort angewiesen und auf die großen Blockbuster auf der Leinwand, die Publikumsmagneten. Mit Letzteren rechnet sie erst ab August. Und die Gäste, die vermutlich ab diesem Wochenende Oberstdorf „fluten“, haben kein Interesse an Veranstaltungen in geschlossenen Räumen, sondern meiden sie eher, vermutet Alexa Schwendinger. Für sie macht – wie für ihre Kollegen – der Kinobetrieb nur Sinn, wenn er wirtschaftlich ist.

Künstlerisch interessante Filme

Karl Seitz setzt zusammen mit seiner Frau Ildikó im Union-Filmtheater in Immenstadt unter anderem auf sogenannte Arthouse-Filme: Streifen, die vor allem künstlerisch, aber weniger kommerziell interessant sind. Mit dieser Strategie, der auch das Kurfilmtheater in Oberstdorf folgt, hat sich das Haus einen guten Ruf erarbeitet. In diesem Bereich gebe es keinen Mangel an interessanten Filmen, sagt Karl Seitz. Er spricht nach der monatelangen Schließung vielmehr von einem „Stau“ an guten Filmen.

So wolle man zum Kino-Neustart in Immenstadt nicht nur den Erfolgsfilm „Im Berg dahuim“ zeigen, eine Dokumentation über das Leben auf Oberstdorfer Alpen, der vor der Schließung der Kinos die Menschen im Oberallgäu begeisterte, sondern auch den vor kurzem mit drei Oscars prämierten Film „Nomadland“. Er erzählt von Menschen, die als Nomaden in den USA ihr Leben fristen und dabei fast jegliche Arbeit annehmen …

