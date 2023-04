Wie sich die Oberallgäuer Musikgruppe "Vuimera" neu erfindet

„Vuimera“ hat sich nach dem Tod von Gründer Peter Stannecker neu gefunden. Das beweist ein Konzert der Oberallgäuer Gruppe in Oberstaufen. Es entfaltet Magie.

24.04.2023 | Stand: 19:00 Uhr

Das Leben geht weiter, und auch, erst recht, die Musik. „Vuimera“ hat sich nach dem Tod von Gründer und Saxofonist Peter Stannecker neu erfunden und gefunden. Das bewies das Quintett eindrucksvoll mit einem Konzert, dem ersten dieser Saison, in der katholischen Kirche St. Peter und Paul in Oberstaufen, zu dem mehr als 250 Menschen strömten.

Heilmittel in schnell-lebiger Zeit

Die Idee entschleunigter, wohltuender Klänge wird immer wichtiger, gerade als Heilmittel in schnell-lebiger Zeit. Die Zuhörer jedenfalls bedankten sich am Ende stehend für die Klangreise. Die hatte eindrucksvoll begonnen, als Melinda Rodrigues mit Harfentönen eröffnete und ihr bald von hinten ein Trio entgegenzog. Hedwig Roth und Milena Soyoung mit ihren ausdrucksvollen Stimmen in den Seitengängen, dazwischen, im Mittelgang Stefan Kienle mit der Mundharmonika. Ein Raumklang-Erlebnis.

Eine Harfenistin eröffnet Freiräume

Anschließend begegneten sich die unterschiedlichsten Kombinationen. Benno Wechs mal am Kontrabass, mal an der Steirischen, war das sonore Fundament. Ebenfalls eine Basis die einfallsreichen Patterns von Melinda Rodrigues. Die virtuose Harfenistin sehr gruppendienlich, ihren Kollegen Freiräume öffnend. Dazu kam Stefan Kienle mal perlend am Piano, mal groovig am Cajon. Milena Soyoung mit ihrer Querflöte, die sie manchmal auch archaisch als Obertonflöte spielte, überhaupt die Atemgeräusche immer wieder einsetzte. Auch Benno Wechs ließ seine Harmonika atmen.

Die Seele sind die Stimmen

Thema Atem: Die Seele von „Vuimera“ sind nun, da das Saxofon fehlt, die Stimmen. Hedwig Roth möchte man als Jodel-Elfe bezeichnen, so strömend und feinfühlig macht sie aus dieser archaischen Technik ganz ihr Eigenes, mitunter ergreifend Zartes. Idealer Kontrast dazu ist die ebenfalls kraftvoll-feinfühlige, aber ganz andere Stimmfarbe von Soyoung. Wenn sich diese zwei verbinden oder sogar noch die Stimme von Benno Wechs dazukommt, sind das Höhepunkte. So unspektakulär das klingt: so ein Stimm-Legato muss man erst mal hinkriegen. So einen sauberen Wechsel eines Themas von Moll nach Dur etwa. In dieser Ruhe würde man die kleinsten Wackler hören. Aber es wackelt nix.

Wagemutige Musikerinnen und Musiker

Da trauen sich fünf Musikerinnen und Musiker, seelisch nackt ihr Innerstes preiszugeben. Eine Welt-Umarmungs-Geste, handwerklich perfekt, ungekünstelt und wahrhaftig. Pfiffige Kontraste immer wieder die volksmusikalisch angehauchten Töne von Wechs mit der Steirischen, eine eigene Welt im gemütlich-unaufhaltsamen Ländler-Groove. „Mir sind froah, dass uib des nuie Vuimera g’falle hot“, bedankt sich Wechs am Ende.

Hat es. Da haben Fünf auf Augenhöhe kommuniziert. Jeder bei sich und doch eine Einheit. Musik nicht als Ego-Präsentation, sondern als Gemeinschaftsleistung. Die Magie der leisen Töne.

