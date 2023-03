Wie Veranstalter im Oberallgäu gegen den Abonnentenschwund kämpfen

Während die Kulturgemeinschaft Oberallgäu mit sinkenden Abo-Zahlen kämpft, kann die Gesellschaft Freunde der Musik ihren Mitgliederschwund ausgleichen.

04.03.2023 | Stand: 18:30 Uhr

Bundesweit klagen viele Kulturveranstalter, dass sie während der Corona-Krise viele Abonnenten verloren haben. Das stelle sie vor große Probleme. Auch im Oberallgäu hatten manche Anbieter erhebliche Rückgänge bei Abonnements zu verzeichnen. Doch einer konnte die Verluste ausgleichen, einem anderen blieben die Abonnenten weitgehend treu und ein dritter hatte und hat mit noch ganz anderen Problemen als der Corona-Pandemie zu kämpfen.

Die „Freunde der Musik“, einer in Sonthofen ins Leben gerufenen Gesellschaft, die Oberallgäuer Meisterkonzerte veranstaltet, zumeist im Kurhaus Fiskina in Fischen, haben ihren Abonnentenstamm wieder auf über 410 Mitglieder aufgestockt. Etwa 70 hatten in der Pandemie ihre Mitgliedschaft im Verein gekündigt, berichtet Vorsitzender Dr. Karl Gogl. Doch dieser Verlust konnte in kürzester Zeit wieder ausgeglichen werden. „Es kommen jede Woche Mitglieder dazu“, freut sich Karl Gogl, dessen Eltern die Gesellschaft vor über 70 Jahren gegründet haben. Zu Hilfe sei dem Verein dabei ein bisschen der Zufall gekommen.

Doku iüber Starpianist m Kino in Immenstadt

Seit Herbst macht ein Dokumentarfilm über den Pianisten Igor Levit die Runde durch deutsche Kinos. Auch im Immenstädter Union-Filmtheater lief er, erzählt Vorsitzender Karl Gogl. Sein Stellvertreter Josef Rothärmel habe den Film dort gesehen, das Besitzerehepaar Karl und Ildikó Seitz um weitere Vorstellungen gebeten, die gut besucht gewesen seien, und dort für die Konzertreihe des Vereins geworben. Denn die präsentiert heuer den Ausnahmekünstler Igor Levit, der nicht nur klassische Musik tief auslotet, sondern sich auch immer wieder gesellschaftspolitisch zu Wort meldet, als Stargast live im Programm eines ihrer Meisterkonzerte.

Günstiger Jahrespreis

„Vielleicht wurden manche nur Mitglied, um eine Karte für dieses wohl stark nachgefragte Konzert zu ergattern“, vermutet Karl Gogl und schmunzelt. Denn freilich bietet der Verein weit mehr als diesen einen Klassikstar in seinen sieben Meisterkonzerten und zwei Kinderprogrammen auf. Und das bei einer Mitgliedschaft zu einem sehr günstigen Preis. Im Freiverkauf ist das Sinfoniekonzert mit Igor Levit erheblich teurer. Ein großer Mitgliederstamm sei unablässig, um zum einen den günstigen Jahrespreis für die Konzerte zu halten und zum anderen, um die Planung für die nächsten Jahre zu sichern, erklärt Karl Gogl.

Ausweichspielstätten in Oberstdorf und Oberstaufen

Das weiß auch Hartmut Happel, Geschäftsführer der Kulturgemeinschaft Oberallgäu, die professionelles Theater in zwei Abonnementreihen anbietet und alljährlich ein großes Sinfoniekonzert. Der Verein habe etwa ein Drittel der Abonnenten für das Angebot in Immenstadt verloren, berichtet Hartmut Happel. Die Zahl sank auf 215. Und das liegt nicht nur an der Pandemie. Denn die Stadt musste das Stammhaus für das Immenstädter Angebot, die Hofgarten-Stadthalle, wegen Asbestgefahr schließen. Zwar gelang es Happel kurzfristig, für Ausweichspielstätten zu sorgen. Aber die lagen zum Teil in Oberstdorf oder Oberstaufen – für manche der zumeist älteren Abonnenten sei das – trotz eines kostenlosen Bustransfers – zu weit gewesen. Sie kündigten.

Zentrales Quartier in Sonthofen

In dieser und der kommenden Spielzeit setzt der Geschäftsführer jetzt bevorzugt auf das Haus Oberallgäu in Sonthofen als Ausweichquartier. Dort bietet der Verein schon seit Jahren ein zusätzliches Abonnement an mit derzeit 103 Abonnenten. Doch sei die Bühne dort kleiner, die Technik nicht so umfangreich. Es müsse jetzt immer erst abgeklärt werden, ob die einzelnen Produktionen der Tourneetheater dort überhaupt machbar seien. Eine möglichst nahe Ausweichspielstätte sei jedoch der Wunsch der Abonnenten, sagt Hartmut Happel. Während er schon seit Jahren die Zahl der Abonnenten sinken sieht („Die Menschen wollen sich nicht mehr binden“), steige der Freiverkauf, sagt Hartmut Happel. Der Verein stehe gut da, auch dank staatlicher Förderung durch den „Neustart Kultur“. Allerdings wolle der Verein künftig stärker in den sozialen Medien für das Angebot werben.

Werbekampagne in Oberstdorf

Eine Werbekampagne wolle auch die Kulturgemeinde Oberstdorf vor der neuen Spielzeit starten, sagt Vorsitzender Günter Jansen. Die Zahl der Abonnenten sei mit über 90 bei dem Verein allerdings stabil geblieben, obwohl es während der vergangenen zwei Jahre in der Pandemie kaum Veranstaltungen gegeben habe. Die meisten Abonnenten spendeten die Beiträge, berichtet Günter Jansen, allerdings mit dem Auftrag, die Arbeit des Vereins nach der Krise unbedingt weiterzuführen.

Nach langer Abstinenz spielt wieder das Landestheater

Seit November startet die Kulturgemeinde Oberstdorf wieder neu durch. Es gab bereits ein gut besuchtes Jazzkonzert und einen Filmabend in der Vorweihnachtszeit mit einem selten zu sehenden, hochgelobten Juwel von Regisseur Kurt Hoffmann. Vor Kurzem folgten ein Kabarett und ein weiteres Kinoereignis, ein legendärer Stummfilm, der live mit witzigen Worten von Schauspieler Ralph Turnheim versehen wird. Auch das Landestheater Schwaben spielt nach jahrelanger Abstinenz wieder einmal in Oberstdorf – dank Unterstützung der Gemeinde, erklärt Günter Jansen. Auf die Bühne kommt William Shakespeares Komödie „Was ihr wollt“. Ein Titel, der vielen Kulturanbietern als Motto dient – nicht nur im Allgäu.

