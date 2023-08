So bringt man wieder Leben in Vereine

Auch nach der Corona-Pandemie geht es noch verhalten zu, viele Feste finden nicht statt. Die Freiwilligenagentur Oberallgäu hat Tipps für Veranstalter.

Während der Corona-Pandemie stand das Vereinsleben still. Auch danach kam es teils nur langsam in Fahrt. „Nach der Pandemie ist alles noch etwas verhalten“, sagt Hedwig Besler von der Freiwilligenagentur Oberallgäu. Um das Vereinsleben wieder in Gang zu bringen, richtet der „Vereinsfuchs“ der Freiwilligenagentur eine Veranstaltung in Kooperation mit dem Koordinationszentrum bürgerschaftliches Engagement Kempten. Der Termin ist Mittwoch, 27. September, von 18.30 bis 21 Uhr. Eingeladen zu der Veranstaltung sind alle Vertreter von Vereinen aus Kempten und dem Oberallgäu. Die Teilnahme ist kostenlos.

Info für Vereine: Vorschriften, Gesetze, Haftung

Im Pfarrheim St. Ulrich (Schumacherring 65) in Kempten geben Vertreter vom Landratsamt Oberallgäu, der Stadt Kempten, der Polizei, den Gemeinden und Peter Jörg vom Faschingskomitee Sulzberg Informationen zu Vorschriften, Gesetzen und Haftungsfragen und stehen für weitere Fragen zur Verfügung. Denn: Egal ob Sport-, Feuerwehr-, Musik- oder Schützenfest, Markt oder Trachten- und Faschingsumzug: Es gibt viel zu organisieren und Vorschriften zu beachten. Damit hinterher alle zufrieden auf eine gelungene Veranstaltung ohne böses Erwachen zurückblicken, werden Themen wie Genehmigungsverfahren, Jugendschutz, Hygienevorschriften, Sicherheits- und Verkehrskonzepte, Versicherung und Gema an diesem Abend im Mittelpunkt stehen. Die Moderation übernimmt Katharina Auerswald aus Wiggensbach. (Auch interessant: Vereint gegen das Wirtshaussterben: Wie verhindern, dass noch mehr Wirte gehen?)

Kleine Vereinsfeste fallen auch nach noch Corona oft aus

Nach den Einschränkungen der Corona-Pandemie beschäftigen die Vereine weiterhin viele Themen, berichtet Karl Bosch vom „Vereinsfuchs“: „Es kommt schon vereinzelt vor, dass gerade kleinere Veranstaltungen wie Sommer- oder Gartenfeste inzwischen von den Vereinen nicht mehr organisiert und durchgeführt werden.“ Das müsse aber nicht zwingend mit den Nachwehen der Corona-Pandemie zu tun haben. „Es liegt vermutlich eher daran, dass es sich für Vereine aufgrund der hohen Auflagen inzwischen nicht mehr lohnt, da mit der Organisation und Durchführung von solchen Veranstaltungen doch ein erheblicher Arbeitsaufwand verbunden ist“, sagt Bosch. Ein weiterer Punkt könne sein, dass es Vereinen immer mehr Mühe macht, genügend Helfer für solche Feste aus den eigenen Reihen zu gewinnen. „Viele Vereine tun sich schwer, die Vorstandspositionen vollständig zu besetzen und vor allem einen Vorsitzenden zu finden.“ Als Grund dafür werde häufig der hohe bürokratische Aufwand sowie Unsicherheit in rechtlichen und steuerrechtlichen Fragen, verbunden mit dem Haftungsrisiko, genannt. Neue Mitglieder zu finden werde für Vereine ebenfalls immer schwieriger.

