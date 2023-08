Wieder hat sich eine Gruppe von Wildcampern am Schrecksee in den Allgäuer Alpen niedergelassen. Das Landratsamt schickt Naturwächter zur Kontrolle und warnt.

26.08.2023 | Stand: 13:39 Uhr

Jedes Jahr ein Dauerthema - und heuer in der Ferienzeit bei Top-Sommerwetter besonders: Wildcamper im Allgäu beschäftigen nicht nur die Polizei. Auch die zuständigen Behörden wollen den Natursündern nun Einhalt gebieten.

Das Landratsamt Oberallgäu hat in den vergangenen Tagen ehrenamtliche Naturschutzwächter zu Kontrollen in die Allgäuer Hochalpen geschickt. Und die wurden prompt fündig: Am Schrecksee bei Bad Hindelang entdeckten sie insgesamt neun Menschen beim Wildcampen. Sie hätten vor Ort mit großen Rucksäcken, Isomatten und Schlafsäcken abseits des Wanderwegs biwakiert, heißt es vonseiten der Behörde.

Erneute Kontrollen von Wildcampern am Schrecksee

Zuvor hatten Polizei und Naturschutzwächter bereits am Gaißalpsee im Oberallgäu Wildcamper entdeckt. Am Schrecksee kam es wiederholt zu Vorfällen.

Das Landratsamt Oberallgäu richtet jetzt nochmals einen dringlichen Appell an Urlauber und Einheimische:

Um die Berge und "ihre natürliche Schönheit und einzigartige Natur- und Artenvielfalt" zu schützen, ist im Naturschutzgebiet Allgäuer Hochalpen das Campen und Biwakieren untersagt. Die Schutzbedingungen müssten dringend eingehalten werden, um die verbliebenen Rückzugsgebiete für zum Teil seltene Arten nicht weiter einzuschränken, so die Aufforderung.

Polizei und Naturschutzwacht wollen weiter starke Kontrollen durchführen und Verstöße mit teils empfindlichem Bußgeld ahnden. Informationen zu den Schutzgebieten im Oberallgäu und den geltenden Regelungen können im Internet gefunden werden.

Wildcamper und Falschparker auch Dauerthema im Ostallgäu

Mitte August hatten Beamte der Polizei in Füssen in einer Nacht fast 60 Verstöße gegen das Landschaftsschutzgesetz festgestellt. Wildcamper hatten sich rund um den Forggensee, Schwansee oder Weißensee ausgebreitet.

Camping im Allgäu: Welche Regeln gelten beim Campen in der Natur?

