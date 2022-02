Wieder verschwindet im Oberallgäu ein alter Gasthof-Standort

Der „Engel“ in Immenstadt wird abgebrochen. An seiner Stelle soll ein Wohn- und Geschäftshaus entstehen. Zuvor standen dort jahrhundertelang Wirtshäuser.

Von Siegbert Eckel

11.02.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Derzeit sind Bagger und Bauarbeiter in der Salzstraße in Immenstadt zugange. Sie reißen den früheren Gasthof „Engel“ ab. An seiner Stelle soll ein neues Wohn- und Geschäftshaus entstehen, mit einem Laden im Erdgeschoss und 13 Wohnungen darüber. Damit verschwindet wieder ein traditionsreicher Wirtshaus-Standort im Oberallgäu – diesmal sogar einer der ältesten in der ehemaligen Residenzstadt. Nach der Überlieferung gehen die Anfänge der Engel-Wirtschaft auf das 16. Jahrhundert zurück. Historiker Siegbert Eckel blätterte im Archiv.