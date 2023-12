Fahrer überfährt Reh und flüchtet  - mehrere Wildunfälle im Allgäu

Im Allgäu hat es in den letzten Tagen mehrere Wildunfälle teils mit großem Sachschaden gegeben. In einem Fall sucht die Polizei nach Zeugen.

06.12.2023 | Stand: 13:25 Uhr

Eine 56-jährige Autofahrerin ist am Montagabend zwischen Wertach und Nesselwang mit einem Hirsch zusammengestoßen. Weil der Hirsch bei dem Unfall so schwer verletzt wurde, musste der Jagdpächter das Tier erlegen. Das Auto wurde an der Front erheblich beschädigt. Zudem splitterte die Frontscheibe. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 7000 Euro.

Autofahrerin erfasst Fuchs im Oberallgäu

Ebenfalls am Montagabend gab es einen weiteren Wildunfall zwischen Immenstadt und Untermaiselstein im Oberallgäu. Auf der Ostverbindungsstraße hat eine 32-jährige Autofahrerin einen Fuchs erfasst. Die Frau konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen. Weil das Tier so schwer verletzt war, erlegte der Jagdpächter es. Am Auto entstand augenscheinlich kein Sachschaden.

Unbekannter flüchtet nach Wildunfall in Buchloe

Nach einem Unfall am Dienstag bei Buchloe ermittelt die Polizei. Auf der Straße von Buchloe Richtung Honsolgen erfasste ein Auto gegen 17.30 Uhr ein Reh. Der unbekannte Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um das Tier zu kümmern. Eine nachfolgende Autofahrerin überfuhr das Reh ebenfalls. Ihr Auto blieb unbeschädigt.

Ein zufällig vorbeikommender Jäger erlöste das verletzte Tier von seinen Leiden. Es gibt keine Beschreibung des unbekannten Fahrers oder seines Autos.

Die Polizei Buchloe nimmt Zeugenhinweise entgegen, Telefon 08241/9690-0.

Auch in der letzten Woche hat es mehrere Wildunfälle im Allgäu gegeben.