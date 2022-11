Viel Aufwand und hohe Kosten für neuen Lagerplatz für Schnee in Sonthofen

Der bisherige Standort am Krebsbach steht nicht mehr zur Verfügung. Auf der Suche nach Ersatz ist die Verwaltung fündig geworden. Doch der Umzug wird teuer.

19.11.2022 | Stand: 11:30 Uhr

Die Stadt Sonthofen braucht ab dem Winter 2023/24 eine neue Lagerfläche für Schnee. Denn durch die anstehende Erneuerung der B19-Illerbrücke steht der bisherige Standort am Krebsbach künftig nicht mehr zur Verfügung. Nun wurde ein neues Areal gefunden: Einstimmig beschloss der Bauausschuss, dass Schnee künftig auf einer Fläche an der B308 direkt an der Ausfahrt Richtung Imberg gelagert werden soll.

Dort befindet sich bislang ein Waldgrundstück. Um die Fläche zu nutzen, sind also Rodungsarbeiten notwendig. Es müsse im Gegenzug einen ökologischen Ausgleich geben, betonte Michael Borth, dessen Ingenieurbüro den Entwurf geplant hatte.

Dabei wurde deutlich, wie aufwendig ein solches Vorhaben ist, das auf den ersten Blick eigentlich simpel erscheint. Als Belag ist eine Kiesschicht vorgesehen. Um zu verhindern, dass Oberflächenwasser unkontrolliert ins Grundwasser gelangt, soll unter der Kiesschicht eine Trennlage und Bodenmaterial wie Lehm und Ton eingebaut werden, um für eine Abdichtung zu sorgen.

Vorhaben kostet die Stadt Sonthofen 150.600 Euro

Für verschmutztes Oberflächenwasser ist ein sogenanntes Absetzbecken vorgesehen, das entschlammt und gereinigt werden kann. Das gesäuberte Wasser wird dann über eine Rohrleitung in den Bach in der Nähe geleitet, der die B308 in einem Durchlass quert und Richtung Ostrach abfließt.

Gleichzeitig sieht das Konzept vor, die Lagerfläche auch für andere Zwecke zu nutzen – und zwar zeitweise für Aushub von Baumaßnahmen der Stadt und Hackschnitzel. Damit keine Niederschläge in das gelagerte Material gelangen, soll temporär eine landwirtschaftliche Rundbogenhalle aufgestellt werden. Insgesamt entstehen der Kommune Kosten von 150.600 Euro.

Im Haushalt werden 165.000 Euro angesetzt, da nicht vorhersehbare zusätzliche Kosten bereits einkalkuliert werden. Der Ausschuss beauftragte die Verwaltung, die Planung weiter voranzutreiben und einen Bauantrag einzureichen. Sollten die notwendigen Genehmigungen erteilt werden, könnte das Vorhaben nach Angaben der Verwaltung im nächsten Jahr umgesetzt werden.

Fläche soll auch für andere Zwecke genutzt werden

Bauamtsleiter Johannes Hauptstock-Buhl ging darauf ein, dass auch andere Standorte – wie etwa der alte Schießplatz, landwirtschaftlich genutzte Flächen oder an der Binse – untersucht wurden. Doch diese seien entweder zu klein, schlecht anfahrbar, haben Hanglage oder es handele sich um eine landwirtschaftlich hochwertige Fläche, die nicht dauerhaft als Lagerplatz genutzt werden könne. Das Areal an der Ausfahrt Richtung Imberg sei gut erreichbar.

Christian Lanbacher lobte das Konzept als „sehr schlüssig“. Henning Werth (Grüne) sagte, dass die Mehrfachnutzung gelungen sei.