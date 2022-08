Wintersport-Stars besuchen Fischinger Tennis-Kids

Die Schmid-Brüder und Julian Rauchfuss verbringen einen Tag mit den Fischinger Tennis-Kids. Diese Lektionen haben die Ski-Stars im Gepäck.

30.08.2022 | Stand: 11:31 Uhr

Was haben Paul Berg, Julian Rauchfuss, Alex und Manuel Schmid gemeinsam? Sie sind aktive Leistungssportler – auf Schnee mit Snowboard oder Skiern. Und das Quartett schlägt für den Tennisclub Fischen auf. „Von Kindesbeinen an haben wir beim TCF Tennis gelernt, es lange gespielt und wir spielen es noch immer mit Begeisterung, wenn es der Trainingsplan zulässt“, sagt Alex Schmid. „Wir verbinden mit dem Verein so viel schöne gesellschaftliche und sportliche Momente mit Freunden und der Familie.“

22 Kinder trainieren mit Alex und Manuel Schmid

Die Brüder Schmid sind zudem als Sportwarte im Vorstand des TCF tätig und wollen ihre Freude am Sport und Vereinsleben auch an die nächste Generation weitergeben. Deshalb veranstalteten die Wintersport-Asse mit dem TC Fischen einen Jugendnachmittag für die Nachwuchsspieler im Verein: 22 Kinder und Jugendliche trafen sich am Tennisplatz in Fischen, um gemeinsam mit den Schmids und Julian Rauchfuss, die die meisten Kinder nur im Rennanzug aus dem Fernseher kennen, zu spielen.

„Tennis ist ein unglaublich schöner Sport, der Ausdauer und Koordination erfordert. Und wenn ich nicht beim Skisport gelandet wäre, dann könnte ich mir gut Tennis vorstellen“, sagte Alex Schmid den Kids. Auch Rauchfuss, der bei den Olympischen Winterspielen mit Schmid beim Teamevent Silber holte, erlebte eine ähnlich „tennisverrückte“ Kindheit. Zum TCF sei er später gekommen, als er mit seiner Familie nach Maderhalm zog. Heute spielt er im Herrenteam und fühlt sich wohl.

Schmid: "Schreibt Spaß und Freude groß"

Aufgeteilt in drei Gruppen, je nach Alter und Können, betreuten die Ski-Asse verschiedene Parcours und Stationen auf dem Tennisplatz. Während sich Alex Schmid den Kleinsten annahm und spielerische Übungen mit Schläger und Ball anleitete, spielten Rauchfuss und Manuel Schmid mit den Fortgeschritteneren Punkte bei Rundlauf und Doppel aus. Beflügelt durch ihre Idole zeigten die Nachwuchsspieler Einsatz und sportlichen Biss. Nicht nur auf dem roten Sand, sondern auch bei den Zuschauern waren Begeisterung und Spaß zu spüren. Nach dem Eis zum Abschluss standen die drei Skisportler für Fotos und Autogramme bereit.

„Das war ein gelungener Tag. Wir hatten viel Freude und Spaß auf dem Tennisplatz“, sagte Alex Schmid. „Ich kann den Kids nur eins mitgeben: Verabredet euch mit Freunden oder Familie zum Tennisspielen, nutzt den Verein und die Anlage und schreibt Spaß und Freude groß.“

