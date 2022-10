Winterurlaub im Allgäu wird deutlich teurer - So reagieren Oberallgäuer Hoteliers

Hoteliers im Oberallgäu heben ihre Preise deutlich an, um die gestiegenen Kosten abzufangen. Damit wird der Winterurlaub kostspieliger als zuvor.

20.10.2022 | Stand: 18:51 Uhr

Auf frisch präparierten Skipisten die ersten Schwünge im Schnee ziehen und mit Tempo auf den Brettern die Hänge hinunter sausen. So oder so ähnlich stellen sich Gäste ihren Winterurlaub im Oberallgäu wohl vor. Dafür müssen Urlauber heuer allerdings mehr zahlen als noch in den Jahren zuvor. Denn die Energiekrise macht vor der Hotellerie nicht Halt. Auch Gastgeber werfen einen bangen Blick auf ihre Kosten und hoffen auf mehr Buchungen. Anders als für Privathaushalte ist Energiesparen für Hoteliers jedoch eine Gratwanderung.

