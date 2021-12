„Winterzauber“ mit Kino und Feuershow in Oberstaufen

Das Oberstaufner Kurhaus verwandelt sich während der Weihnachtsferien in ein Filmtheater mit einem Angebot für Jung und Alt. Zum Schluss lockt ein Spektakel.

24.12.2021 | Stand: 17:00 Uhr

Während der Weihnachtsferien verwandelt sich das Oberstaufner Kurhaus in einen Kinosaal. Das Programm „Winterzauber in Oberstaufen“ will dabei möglichst die ganze Familie ansprechen. Außerdem ist ein Gespräch mit Schauspieler Ralf Bauer geplant, der einen Film vorstellt, den er produziert und bei dem er Regie geführt hat. Zum Ferienabschluss soll es dann eine Feuer-Jonglage zum Ferienabschluss geben.

Coronakonform mit Abstand

Den Rahmen für das Kino-Programm bilden neben der Großleinwand und indirekter Beleuchtung zehn Sitz-Lounges – coronakonform mit Abstand und maximal fünf Plätzen pro Sitzgruppe. Eine Bar bietet Getränke, Popcorn und anderen Knabbereien.

Vom Alpsommer und den Alpgeistern

Neben dem für Oberstaufen mit Oberstaufnern gedrehten Dokumentar-Spielfilm „D’Staufner verzähled“ von Birgitta Weizenegger gibt es mehr vom Allgäu und den Alpen zu sehen: Bei „Im Berg dahuim“ von Thomas Rickenmann und Rahel von Gunten, einer Dokumentation über den Allgäuer Alpsommer, ebenso wie in der mystischen Dokumentation „Alpgeister“ von Walter Steffen. Als nostalgischer Klassiker steht „Daheim sterben die Leut“ von Leo Hiemer aus dem Jahr 1985 auf dem Programm.

Flucht in ein Kloster

Einen Ortswechsel bietet der Film „Sem Dhul – Die Wiederkehr“ von und mit Regisseur und Schauspieler Ralf Bauer. Das Drama über Freundschaft, Verrat und Loyalität wurde an der Nordsee und in der Bergwelt des Himalayas gedreht. Die Geschichte um einen Freiheitskämpfer, der vor einem persönlichen Dilemma von Deutschland in ein indisches Kloster flüchtet, spiegelt Stationen aus Bauers Biografie wider: den Surfer-Lifestyle von St.- Peter-Ording und die Philosophie Tibets. Im Rahmen der Vorführung gibt Ralf Bauer persönliche Einblicke in die Drehtage und beantwortet Fragen zum Film.

Animationsfilme für die jüngeren Kinofans

Mit den Animationsfilmen „Coco“, „Oben“ und „Zoomania“ von Walt Disney und Pixar Studios sollen an den Familiennachmittagen auch die jüngsten Kinofans auf ihre Kosten kommen.

Lesen Sie auch

Winter im Westallgäu Skywalk in Scheidegg öffnet am 25. Dezember wieder

Sollte die Nachfrage besonders groß sein, sind zusätzliche Abendvorstellungen der animierten Spielfilme für alle „größeren Kinder“ geplant.

Das Kino-Programm im Überblick:

Montag, 27. Dezember, 20 Uhr: „Alpgeister“

Dienstag, 28. Dezember, 16 Uhr: „Zoomania“

Mittwoch, 29. Dezember, 20 Uhr: „D’Staufner verzähled“

Donnerstag, 30. Dezember, 20 Uhr: „Daheim sterben die Leut“

Montag, 3. Januar, 16 Uhr: „Coco“

Dienstag, 4. Januar, 20 Uhr: „Sem Dhul – Die Wiederkehr“ (inklusive Talk mit Schauspieler und Produzent Ralf Bauer)

Mittwoch, 5. Januar, 16 Uhr: „Oben“

Donnerstag, 6. Januar, 20 Uhr: „Im Berg dahuim“

Einlass zu den Kinofilmen ist jeweils eine halbe Stunde vor Beginn. Bei allen Vorstellungen gilt die 2G-plus-Regel.

Flammen und Musik

Zum Abschluss der Weihnachtsferien soll es nochmals spektakulär werden: Artist und Entertainer Nils Müller zeigt am Freitag, 7. Januar, im Oberstaufner Kurpark seine Show aus Feuerartistik und Jonglage. In die Luft gemalte Flammen- und Lichtmuster werden von Musik begleitet. Die 30-minütige Show beginnt um 17 Uhr, der Eintritt ist frei.

Der "Winterzauber" in Oberstaufen.

Der Schauspieler Ralf Bauer.

Lesen Sie auch: "Ab Weihnachten bieten Oberallgäuer Kinos wieder volles Programm".

Lesen Sie auch: "Immenstädter Regisseur dreht Film über Rainer Werner Fassbinder".