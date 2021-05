"Wir haben es uns nicht leicht gemacht" - Veranstalter sagen Oberstdorfer Fotogipfel ab

Trotz der Absage sollen Ausstellungen einiger Künstler im Oberstdorfer Kurpark gezeigt werden. Auch der Termin für das Jahr 2022 steht schon fest.

Der 9. Oberstdorfer Fotogipfel, der vom 30. Juni bis zum 4. Juli geplant war, ist abgesagt. Das teilt die Oberstdorf-Tourismus GmbH mit.

„Wir haben es uns nicht leicht gemacht“, sagt Fotograf Christian Popkes, Kurator und Initiator des Oberstdorfer Fotogipfels. Die Corona-Pandemie stelle die Veranstaltungsbranche weiterhin vor Herausforderungen. „Trotz aktuell sinkender Inzidenz-Zahlen können wir einen Fotogipfel, wie wir ihn uns vorstellen, leider nicht durchführen. Einige Ausstellungen der diesjährigen Fotografen und die des Schirmherren Norbert Rosing werden wir in den kommenden Monaten trotzdem im Kurpark in Oberstdorf zeigen.“

Wechselnde Ausstellungen geplant

Mitten im Oberstdorfer Kurpark werden in der Cewe-Galerie in der Wandelhalle die Bilder zum Thema „Berge“ zu sehen sein. Weitere wechselnde Ausstellungen seien geplant und sollen dann in den kommenden Wochen folgen.

Termin für 2022 steht

Der Termin für den 10. Oberstdorfer Fotogipfel steht bereits fest. Die Jubiläums-Auflage des Festivals soll mit Workshops und Ausstellungen vom 29. Juni bis zum 3. Juli 2022 stattfinden.

