Im März 2021 schloss das Voith-Produktionswerk in Sonthofen. Übrig geblieben ist ein 150-köpfiges Team. Was für die Zukunft geplant ist.

20.03.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Der 31. März 2021 war ein schmerzhafter Abschied für viele Mitarbeiter von Voith in Sonthofen. Denn an diesem Tag schloss das Produktionswerk endgültig. Viele Einheimische verbanden mit diesem Datum, dass die Geschichte von Voith in der Oberallgäuer Kreisstadt endgültig endete. Mitnichten: Nach wie vor sind Mitarbeiter des Konzerns in Sonthofen tätig.