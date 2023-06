Mutter/Vater-Kind-Kur. Nicht neu, aber gefragt im Allgäu

Sich körperlich und seelisch erholen, darum geht es bei einer solchen Kur. Im Alpenhof bei Rettenberg geht das nach den Lehren von Rudolf Steiner.

05.06.2023 | Stand: 16:25 Uhr

Mutter (Vater)-Kind-Kuren sind nichts Neues. Etwas Besonderes ist im Alpenhof bei Rettenberg aber die ganzheitliche Ausrichtung nach Rudolf Steiners Lehren, sagt Kurleiterin Marianne Linnighäußer. Anwendung finde das antroposophische Konzept sowohl in der Pädagogik als auch in der Therapie. Eine Herangehensweise, die ankommt. „Unsere Warteliste ist lang“, sagt Linnighäußer, die mit Kathrin Waldmann auch die Geschäfte führt.

Marianne Linghäußer und Kathrin Waldmann (rechts) führen die 'Geschäfte im Alpenhof Bild: S. Reich-Recla

Derzeit müsse man eineinhalb Jahre warten, um einen der begehrten Plätze dort zu bekommen. Waldmann ergänzt: „Ambulant vor stationär gilt im Mutter-Kind oder Vater-Kind-Bereich nicht.“ Die Pressestelle der AOK Bayern bestätigt das: „Eine Kur können Mütter oder Väter beantragen, die Kinder erziehen und die aufgrund der familiären Situation gesundheitlich belastet oder gefährdet sind. Dazu ist eine Verordnung vom Hausarzt notwendig.“ Die Mutter oder der Vater zahlt eine Eigenbeteiligung von zehn Euro pro Tag. Kinder unter 18 Jahren sind kostenfrei dabei.

"Ich bin super erholt"

Eckehard Bussenius (61) hat mit seinen Söhnen (7 und 12 Jahre) die Kur vor Kurzem nach drei Wochen abgeschlossen. Seine Krebserkrankung habe die ganze Familie belastet, erzählt er, in der Sonne sitzend, vor dem großen mit Holzschindeln verkleideten Haus. Erst habe seine Frau eine Mutter-Kind-Kur gemacht. Fünf Jahre später er eine Vater-Kind-Kur. „Ich bin super erholt“, sagt Bussenius.

"Ich war vorher total erschöpft"

Maike Wolters (41) hatte ihre vier Kinder dabei. „Ich war vorher total erschöpft“, begründet sie die Kur. Sie und ihre Kinder seien sehr naturverbunden, allein das Ambiente habe allen gutgetan, auch der strukturierte Tagesablauf.

Zimmer mit Grüntenblick

Die meisten der 23 Appartements für maximal 60 Personen haben Grüntenblick. Das Gebäude liegt am Rottachberg gegenüber des bekannten „Wächter des Allgäus“. Ums Haus herum sind grüne Wiesen und Bäume, im hauseigenen Garten toben die Kinder umher, Ziegen, Hasen, Schafe und Hühner locken zum offenen Stall.

Im Haus wird mit Bio-Lebensmitteln und vollwertig gekocht, Getränke sind von den Brauereien vor Ort. Die Tage sind klar strukturiert. Es gibt Regeln. Die Kinder beispielsweise sollen um 20 Uhr in ihren Zimmern sein.

Morgens gibt es ein „Pflichtprogramm“, sagt Pädagogin Tanja Egerer, auch Spezialistin fürs Psychosoziale. Hauptthema bei den Eltern sei spätestens seit Corona das „Grenzen setzen“. Bei vielen Eltern komme die Frage auf: „Grenzen setzen, darf ich das überhaupt?“, sagt Egerer und gibt gleich die Antwort. Grenzen setzen schaffe Raum für die Entwicklung. „Wenn ich meine Grenzen nicht halten kann, dann verliere ich mich oder bekomme einen Burnout“, sagt Egerer.

Eltern sollten Grenzen setzen

Ein grenzenloser Raum, also eine Riesenauswahl an Spielzeug oder Lebensmitteln würde kleine Kinder nicht glücklich machen, sondern sie überfordern. Wenn sich Kleine selbst anziehen wollten, sei das gut, aber auch dann sollten Eltern Grenzen setzen. Egerer sagt, es sei besser, kleine Kinder zwischen zwei Kleidungsstücken auswählen zu lassen, als sie vor den ganzen Schrank zu stellen. Es gehe darum, Möglichkeiten zu eröffnen. Um das tun zu können, sei bei den Eltern „Selbstfürsorge“ wichtig. Wer sich gut um sich selbst kümmere, könne das auch mit anderen.

Die Eltern bekämen auch Anregungen für Vorsorge- und Präventionsmaßnahmen mit heim. Linnighäußer macht deutlich, dass schon kleine Veränderungen im Umgang miteinander oder in der Tagesstruktur viel bewirken könnten. Ziel sei es, angstfrei zu werden, in einem Rhythmus zu leben. „Ein Rhythmus gibt Sicherheit“, sagt Linnighäußer. Auch bei den Badetherapien und Massagen gehe es darum, dass sich der Mensch in seinem Körper wohlfühlen kann.

Träger ist der Verein Alberga

Träger des antroposophisch ausgerichteten Kurheims bei Rettenberg ist der Verein „Alberga“ – zur Förderung der Gesundung von Mutter/Vater und Kind. Er ist alleiniger Gesellschafter der gemeinnützigen GmbH. Derzeit sind dort 48 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt, die meisten in Teilzeit.

