„Es ist beeindruckend, was wir da bauen“ - In Oberstdorf entstehen 46 neue Wohnungen

Vier Mehrfamilienhäuser sind am Trettachkanal in Oberstdorf geplant. Doch wie sie aussehen werden, ist noch bis 2022 unklar. Die Gründe.

16.07.2021 | Stand: 06:00 Uhr

Für 14,3 Millionen Euro will die Marktgemeinde Oberstdorf am Trettachkanal Wohnraum schaffen. Vier Mehrfamilienhäuser mit 46 Wohnungen und eine Tiefgarage sollen sollen dort entstehen. Wie das Grundstück, dass nach dem Abriss eines Wasserkraftwerkes frei wird, bebaut wird soll jetzt ein Architektenwettbewerb klären, den die Mitglieder des Oberstdorfer Bauausschusses jetzt auf den Weg gebracht haben. Das Preisgericht des Wettbewerbes soll im April 2022 tagen, der Bau der Häuser frühestens 2023 beginnen, kündigte Bürgermeister Klaus King an.

Oberstdorf: Grundstücke teilweise zu schmal für große Häuser

Das 10 .000-Quadratmeter-Areal an der Hermann-von-Barth-Straße wird frei, weil am Illerursprung ein neues Wasserkraftwerk errichtet wurde. Deshalb kann die alte Anlage an der Trettach abgebaut und der Triebwerkskanal zugeschüttet werden. Südlich des gemeindlichen Bauprojekts könnten fünf Einfamilienhäuser entstehen. Dort wird das Grundstück zu schmal für mehrgeschossige Gebäude. Stemmen will die Gemeinde die Pläne über die zweite Säule des Wohnungspakts Bayern und hofft auf Zuschüsse von 30 Prozent. Das Grundstück befindet sich seit 2017 im Eigentum des Marktes.

Beschlossen hat der Bauausschuss jetzt den Auslobungstext des Wettbewerbs, an dem insgesamt 15 Planungsbüros teilnehmen sollen. Festgelegt wurden Leitlinien, an denen sich die Büros orientieren sollen. Erwartet wird ein städtebauliches Gesamtkonzept mit hoher planerischer Qualität, regionale, ortstypische Baukultur und Bauweise sowie eine ortsverträgliche Dichte der Bebauung, dennoch möglichst viele Wohneinheiten. Die Planer sollen, so viele Bäume wie möglich erhalten und Freiflächen schaffen. Alle Wohneinheiten und die Außenanlagen müssen barrierefrei gestaltet und drei rollstuhlgerechte Wohnungen geschaffen werden. Die Größe soll zwischen 40 Quadratmetern bei der Ein-Zimmer-Wohnung bis hin zu 105 Quadratmetern bei einem Fünf-Zimmer-Appartement liegen. (Lesen Sie auch: Wohnbauprojekt am Trettachkanal: Bauen oder bauen lassen)

Vier Mehrfamilienhäuser sind am Trettachkanal geplant: 89.000 Euro Preisgeld ausgeschrieben

Das Preisgericht soll sich aus vier Vertretern der Kommune – Bürgermeister, Marktbaumeister und zwei Gemeinderäte – und fünf Experten zusammensetzen. Insgesamt wird ein Preisgeld von 89. 000 Euro ausgeschüttet. Die Kosten für den Wettbewerb trägt zu 60 Prozent die Regierung von Schwaben und zu 40 Prozent der Markt Oberstdorf.

Für Diskussionen sorgte im Rat die Frage nach der Dachform: „Wir müssen uns an der Baukultur orientieren, wie sie in Oberstdorf üblich ist“, sagte Baureferent Maximilian Hornik (UOL). „Wir sollten uns auf ein Satteldach festlegen – sonst müssen wir nachher wieder lange diskutieren.“ Widerspruch kam von Laurent Mies ( FW): „Wir sollten nicht die Dachform vorgehen und die Planer nicht einschränken.“ Das habe sich bei Planungsprozessen in der Vergangenheit bewährt. Dafür trat auch Siegmund Rohrmoser (Grüne) ein. Mit 6:5 Stimmen entschied das Gremium schließlich, den Planern keine Vorgaben bei der Dachform zu machen.

In Oberstdorf entstehen 46 neue Wohnungen: Viel Lob für das Projekt

Insgesamt gab es viel Lob für das Projekt: „Es ist beeindruckend, was wir da bauen“, sagte Rohrmoser. Christian Raps (FW) setzte sich dafür ein, an dem Vorhaben festzuhalten, auf dem schmalen Streifen des Grundstücks Einfamilienhäuser zu errichten. Die Architektin Barbara Hummel aus München, die für den Markt den Wettbewerb betreut, hatte Zweifel geäußert, ob die Fläche ausreiche. „Der Boden in Oberstdorf ist so kostbar, dass wir auch Einfamilienhäuser schaffen sollten.“ Zudem machte sich Raps dafür stark, ein Personalhaus für das Gastgewerbe zu errichten. Der Bedarf an Mitarbeiterwohnungen sei in Oberstdorf groß. Michael Finger (Grüne/ÖDP) lehnte den Architektenwettbewerb ab. Der Markt solle lieber mit einem Architekten aus dem Ort planen. „Wir wissen am besten, was wir wollen.“ Der Architektenwettbewerb sei vom Gemeinderat beschlossen worden, erinnerte Bürgermeister Klaus King. „Der Wettbewerb steht außer Frage.“

