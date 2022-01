Am Trettachkanal in Oberstdorf könnten auf einem neuen Baugebiet bis zu 46 neue Wohnungen entstehen. Der Gemeinderat stößt einen Architekten-Wettbewerb an.

20.01.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Bezahlbarer Wohnraum ist knapp in Oberstdorf. Deswegen waren viele einheimische Familien in den vergangenen Jahren gezwungen, ihrer Heimat den Rücken zu kehren. Das größte Wohnprojekt der vergangenen Jahre soll die Situation verbessern: 14,3 Millionen Euro will die Marktgemeinde am Trettachkanal investieren. Vier Mehrfamilienhäuser mit 46 Wohnungen und eine Tiefgarage sollen dort entstehen.