Wie soll man mit dem Wolf im Oberallgäu umgehen?

Ein Wolf soll sich derzeit teilweise im Oberallgäu aufhalten. Wie geht man damit um? Landrätin Baier-Müller fordert ein „pragmatisches Wolfsmanagement“.

17.10.2022 | Stand: 18:14 Uhr

GW999m - so lautet die offizielle Bezeichnung des Wolfs, der sich derzeit zumindest teilweise im Landkreis Oberallgäu aufhalten soll. Wie das Landratsamt mitteilt, scheint sich der Wolf derzeit ausschließlich an Wild-Kost zu halten. Offenbar hat der Wolf gelernt, sich mit wildlebenden Beutetieren in seinem Streifgebiet zu ernähren.

Und doch scheinen Landwirte im Oberallgäu besorgt über die Ausbreitung der Wölfe in der Region zu sein. Das bewies die Resonanz auf den Vortrag des Schweizer Biologen und Naturschützers Marcel Züger am Donnerstag in der Fiskina in Fischen.

Vortrag im Oberallgäu: Wolf reißt in der Schweiz vor allem Schafe

Bei seinem Vortrag erklärte Züger, dass es vor allem Schafe seien, die dem Wolf in der Schweiz zum Opfer fielen. Davon gebe es in der Region vergleichsweise wenige, erklärt Agnes Hussek, Wildtierökologin am Landratsamt Oberallgäu. Das allein sei aber kein Grund zum Aufatmen: „Der Wolf ist Opportunist. Wenn ihm die einfach zu greifende Nahrung ausgeht, kann er durchaus auch über Zäune springen und Rinder greifen. Auch ein Wolf will nicht hungrig schlafen gehen.“

Noch profitiert das Oberallgäu mit dem einsamen Wolf GW999m von der weitestgehenden Abwesenheit der Wölfe: Im Kanton Graubünden, über das Züger berichtete, gebe es aktuell elf Wolfsrudel und zwei Paare. Dort setzt man inzwischen vermehrt auf Herdenschutzhunde, um die Raubtiere zu vertreiben.

Das sei aber kein Konzept für das Oberallgäu, so Hussek: „In unserer touristisch geprägten Region würden die Tiere auch Wanderer verbellen – oder schlimmeres. Zudem stellt sich die Frage, was mit den Tieren im Winter passiert. Einen Herdenschutzhund kann man nicht so einfach in die Familie integrieren.“

Bilderstrecke

Zahlen, Fakten, Bilder: Die Wölfe sind zurück im Allgäu

1 von 13 Immer wieder werden im Allgäu Wölfe gesichtet. Was Tierfreunde begeistert, bereitet Landwirten Sorgen: Denn Wölfe reißen auch Herdentiere. Der Wolf im Allgäu - hier ein Überblick über Zahlen und Fakten. Bild: Alexander Heinl/ dpa (Symbolbild) Immer wieder werden im Allgäu Wölfe gesichtet. Was Tierfreunde begeistert, bereitet Landwirten Sorgen: Denn Wölfe reißen auch Herdentiere. Der Wolf im Allgäu - hier ein Überblick über Zahlen und Fakten. Bild: Alexander Heinl/ dpa (Symbolbild) 2 von 13 Derzeit leben in Europa zwischen 15.000 und 20.000 Wölfe. Die meisten Tiere gibt es auf dem Balkan. In den Alpen wird die Population nach Angaben des Bayerischen Landesamts für Umwelt auf 400 bis 550 Wölfe geschätzt. Bild: lim kno sja, dpa Derzeit leben in Europa zwischen 15.000 und 20.000 Wölfe. Die meisten Tiere gibt es auf dem Balkan. In den Alpen wird die Population nach Angaben des Bayerischen Landesamts für Umwelt auf 400 bis 550 Wölfe geschätzt. Bild: lim kno sja, dpa 3 von 13 Auf der Suche nach einem passenden Revier legen junge Wölfe große Strecken zurück - und können so jederzeit auch in Bayern und im Allgäu auftauchen. Im Mai 2020 waren in Bayern fünf Territorien durch Wölfe besetzt, so das Landesamt. Im Oktober waren es bereits sieben. Bild: Carsten Rehder, dpa Auf der Suche nach einem passenden Revier legen junge Wölfe große Strecken zurück - und können so jederzeit auch in Bayern und im Allgäu auftauchen. Im Mai 2020 waren in Bayern fünf Territorien durch Wölfe besetzt, so das Landesamt. Im Oktober waren es bereits sieben. Bild: Carsten Rehder, dpa 4 von 13 Im Oktober 2020 wurde nämlich bekannt, dass inzwischen wohl auch im Oberallgäu ein Wolf heimisch wurde. Laut LfU sei ein „standorttreues Einzeltier“ nachgewiesen worden. Dafür sprächen vier, möglicherweise fünf identische DNA-Proben, die von dem Tier im Oberallgäu gesichert wurden (Symbol... Bild: Umweltministerium Hessen (Symbolbild) Im Oktober 2020 wurde nämlich bekannt, dass inzwischen wohl auch im Oberallgäu ein Wolf heimisch wurde. Laut LfU sei ein „standorttreues Einzeltier“ nachgewiesen worden. Dafür sprächen vier, möglicherweise fünf identische DNA-Proben, die von dem Tier im Oberallgäu gesichert wurden (Symbol... Bild: Umweltministerium Hessen (Symbolbild) 5 von 13 Wölfe sind sehr scheue Tiere. Dass sie unterwegs sind, wird häufig nur durch Zufall bekannt, etwa, wenn sie von einer automatischen Wildtierkamera fotografiert werden. Dieser Wolf wurde 2014 im südlichen Landkreis Oberallgäu von einer solchen automatischen Kamera geknipst. Bild: Landesamt für Umwelt Wölfe sind sehr scheue Tiere. Dass sie unterwegs sind, wird häufig nur durch Zufall bekannt, etwa, wenn sie von einer automatischen Wildtierkamera fotografiert werden. Dieser Wolf wurde 2014 im südlichen Landkreis Oberallgäu von einer solchen automatischen Kamera geknipst. Bild: Landesamt für Umwelt 6 von 13 Ein Wolf südlich von Oberstdorf: Bei einer Begegnung mit dem Tier in der Natur sollte man nicht weglaufen, sondern sich langsam zurückziehen. Bild: Landratsamt Oberallgäu Ein Wolf südlich von Oberstdorf: Bei einer Begegnung mit dem Tier in der Natur sollte man nicht weglaufen, sondern sich langsam zurückziehen. Bild: Landratsamt Oberallgäu 7 von 13 Dieser Wolf tappte im Dezember 2019 in eine Fotofalle im Naturpark Nagelfluhkette. "Dass ab und zu ein Wolf durchs Oberallgäu streift, ist nichts Außergewöhnliches und wird auch immer wieder vorkommen", sagt Rolf Eberhardt, Leiter des Naturparks. Bild: Löther/Naturpark Nagelfluhkette Dieser Wolf tappte im Dezember 2019 in eine Fotofalle im Naturpark Nagelfluhkette. "Dass ab und zu ein Wolf durchs Oberallgäu streift, ist nichts Außergewöhnliches und wird auch immer wieder vorkommen", sagt Rolf Eberhardt, Leiter des Naturparks. Bild: Löther/Naturpark Nagelfluhkette 8 von 13 Dieser Wolf wurde am 8. November 2021 nahe Balderschwang von einer Fotofalle erwischt. Erst am 21. April 2022 wurde das Bild dann als Wolfs-Nachweis durch das Landesamt für Umwelt bestätigt. Bild: Naturpark Nagelfluhkette Dieser Wolf wurde am 8. November 2021 nahe Balderschwang von einer Fotofalle erwischt. Erst am 21. April 2022 wurde das Bild dann als Wolfs-Nachweis durch das Landesamt für Umwelt bestätigt. Bild: Naturpark Nagelfluhkette 9 von 13 Dieser Wolf tappte im Sommer 2020 nahe Augsburg in eine Foto-Falle - gerade, als er mehrere Schafe riss. Bild: Josef Haimer Dieser Wolf tappte im Sommer 2020 nahe Augsburg in eine Foto-Falle - gerade, als er mehrere Schafe riss. Bild: Josef Haimer 10 von 13 Landwirte und Tierhalter sehen die Rückkehr des Wolfs häufig kritisch. Sie haben Angst um ihre Weidetiere, die vom Wolf gerissen werden können. 2018 fand so europaweit eine Mahnfeuer-Aktion gegen die "unerträgliche Zunahme des Wolfsbestandes" statt - auch im Westallgäu. Bild: Bernhard Heim Landwirte und Tierhalter sehen die Rückkehr des Wolfs häufig kritisch. Sie haben Angst um ihre Weidetiere, die vom Wolf gerissen werden können. 2018 fand so europaweit eine Mahnfeuer-Aktion gegen die "unerträgliche Zunahme des Wolfsbestandes" statt - auch im Westallgäu. Bild: Bernhard Heim 11 von 13 Wölfe haben ein bräunliches, gelbliches oder rötliches Fell mit Grauanteilen darin. Die Unterseite der Schnauze ist hell, die Schwanzspitze meist schwarz. Auf ihrem Speiseplan stehen verschiedene Tiere - vom Hasen bis zu Rehen oder Wildschweinen. Bild: Boris Roessler Wölfe haben ein bräunliches, gelbliches oder rötliches Fell mit Grauanteilen darin. Die Unterseite der Schnauze ist hell, die Schwanzspitze meist schwarz. Auf ihrem Speiseplan stehen verschiedene Tiere - vom Hasen bis zu Rehen oder Wildschweinen. Bild: Boris Roessler 12 von 13 Seit die Wölfe wieder in Deutschland sind, hat es hierzulande keinen einzigen Angriff auf Menschen gegeben, berichtet das Landesamt für Umwelt. In Europa gab es in den letzten 50 Jahren neun Fälle von tödlichen Angriffen auf Menschen, fünf davon allerdings durch tollwütige Tiere. Bild: Bernd Thissen, dpa Seit die Wölfe wieder in Deutschland sind, hat es hierzulande keinen einzigen Angriff auf Menschen gegeben, berichtet das Landesamt für Umwelt. In Europa gab es in den letzten 50 Jahren neun Fälle von tödlichen Angriffen auf Menschen, fünf davon allerdings durch tollwütige Tiere. Bild: Bernd Thissen, dpa 13 von 13 Dennoch wird der Widerstand gegen den Wolf auch in der Politik lauter. Bayerns Landwirtschaftsministerin Kaniber etwa forderte im Frühjahr 2021 eine Senkung der Schutzvorgaben für Wölfe. Auch in Tirol diskutierte die Politik, den Abschuss von Wölfen zu erleichtern. Bild: BUNDThüringen/Stiftsforst Ilfeld Dennoch wird der Widerstand gegen den Wolf auch in der Politik lauter. Bayerns Landwirtschaftsministerin Kaniber etwa forderte im Frühjahr 2021 eine Senkung der Schutzvorgaben für Wölfe. Auch in Tirol diskutierte die Politik, den Abschuss von Wölfen zu erleichtern. Bild: BUNDThüringen/Stiftsforst Ilfeld 1 von 13 Immer wieder werden im Allgäu Wölfe gesichtet. Was Tierfreunde begeistert, bereitet Landwirten Sorgen: Denn Wölfe reißen auch Herdentiere. Der Wolf im Allgäu - hier ein Überblick über Zahlen und Fakten. Bild: Alexander Heinl/ dpa (Symbolbild) Immer wieder werden im Allgäu Wölfe gesichtet. Was Tierfreunde begeistert, bereitet Landwirten Sorgen: Denn Wölfe reißen auch Herdentiere. Der Wolf im Allgäu - hier ein Überblick über Zahlen und Fakten. Bild: Alexander Heinl/ dpa (Symbolbild)

Wolf im Oberallgäu: Frage nach einer praktikablen Lösung steht im Raum

Die Frage nach einer praktikablen Lösung steht deshalb im Raum. „Der Alpenraum mit seiner kulturell wertvollen Alpwirtschaft gehört nicht zu den Regionen in Deutschland, wo Wolfsrudel konfliktarm leben können“, so die Wildtierökologin. Mit Blick auf die sich ausbreitende Wolfspopulation prognostiziert sie: „Jagdliche Entnahmen werden in Zukunft nötig sein.“

Hier aber ist der Landkreis Oberallgäu an Bundes- und Europarecht gebunden. Nach wie vor hat der Wolf einen hohen Schutzstatus. Gleichzeitig stehen der weiteren Ausbreitung der Population die Interessen von Landwirtschaft und Biodiversität entgegen.

Landrätin Baier-Müller: „Ohne pragmatisches Wolfsmanagement kommen wir alle nicht weiter“

Diese Gemengelage im Blick konstatiert die Oberallgäuer Landrätin Indra Baier-Müller: „Der Wolf kann artenschutzrechtlich nicht die heilige Kuh sein. Natürlich soll er seinen Platz in unserer Natur finden. Dieser Schutz darf aber nicht 100 Prozent der Fläche umfassen.“

Bevor deshalb ein Wolf im Oberallgäu geschossen werden kann, erwartet die Landrätin zweierlei Vorarbeit: „Wenn wir den Wolf wollen – und nichts anderes kann ich aus der gegenwärtigen EU-Rechtssprechung herauslesen – müssen wir jene mitnehmen, die die Konsequenzen am meisten zu tragen haben. Das sind die Landwirte. Und: Die Jäger, die den Wolf letztlich bejagen dürfen und sollen, dürfen keine Sanktionen von Tierschützern fürchten müssen.“

Es sei vor diesem Hintergrund im Hinblick auf die kleinbäuerliche Struktur im Oberallgäu zuvorderst geboten, in den Wolfschutz neben dem betrieblichen Aufwand auch die personellen Kapazitäten der jeweiligen Betriebe zu berücksichtigen, um versicherungstechnische Ansprüche zu bewerten. Darüber hinaus müssten Informationen transparent transportiert werden, um auch jene mitzunehmen, die den Wolf über die Maßen bedroht sehen. Nur so, so die Landrätin, könne ein Miteinander von Wolf und Mensch eine Zukunft haben: „Ohne pragmatisches Wolfsmanagement kommen wir alle nicht weiter.“

