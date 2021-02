Das Wonnemar Sonthofen will seine Türen nach dem Corona-Lockdown wieder öffnen. Der neue Eigentümer hat weitere Ziele mit dem bekannten Allgäuer Schwimmbad.

20.02.2021 | Stand: 07:27 Uhr

Das Wonnemar gleiche einem Kreuzfahrtschiff, das ohne Ziel und Kapitän über den Ozean irrt – so beschrieb Bürgermeister Christian Wilhelm vor einigen Wochen die Lage des Sonthofer Erlebnisbades. Doch jetzt scheint sich die Lage deutlich zu verbessern: Ein neuer Investor will die Freizeiteinrichtung auf Kurs bringen. Wie berichtet, ist nicht mehr die Interspa-Gruppe Eigentümer, sondern das Bad wurde an ein neues Unternehmen verkauft.