Zaubershow: Ein Langfinger bietet in Immenstadt Tricks zum Staunen

Matthias Rauch ist ein preisgekrönter Zauberer. Seine „Magie mit Auflagen“ verblüfft die Besucher beim Kleinkunstverein "Klick" in Immenstadt.

Er hat auffallend große Hände. Langfingrig, beweglich, wie geschaffen für Kartentricks, für Manipulationen mit Rubiks Würfel, mit Seilen, Ringen, Bällen – sogar mit endlos rieselndem Sand aus seiner ausgestreckten Faust! Wie macht der das bloß? fragen sich die exakt 25 staunenden, maskenbewehrten Zuschauer im Saal der Immenstädter Hofmühle zum Saison-Auftakt in der „Klick“-Reihe.

Sproß einer Zauberer-Familie

Matthias Rauch nennt seine Show „Magie unter Auflagen“. Er ist Sproß einer Zauberer-Familie: An der Licht- und Ton-Maschine auf der Galerie fungiert sein sachkundiger Vater – und vom heiß geliebten „Opa“ hat der kleine Matthias die Seiltricks gelernt. Der aufgeweckte Knabe wunderte sich schon damals: „Immer dann, wenn der Weihnachtsmann kam, war mein Opa verschwunden!“

Geständnis mit Augenzwinkern

Heute ist Matthias Rauch preisgekrönter Magier: „So einer gibt vor, euch zu täuschen – und hält dann Wort“, gesteht er seinem Publikum mit Augenzwinkern. Umwerfend ist zum Beispiel seine „Lemon Tree“-Nummer: Aus einem kleinen weißen Ball zwischen den Fingern werden plötzlich zwei, dann drei, dann vier; einer verwandelt sich in eine Zitrone, die wird halbiert, und ein weißer Ball schält sich aus einer Hälfte …

Kunst des "Mentalismus"

Listig moderierend nimmt Rauch zwischendurch die Kunst des „Mentalismus“ auf die Schippe: Ein „Stefan“ im Publikum denkt auftragsgemäß heftig an seine PIN, sowie an eine bestimmte Promi-Person aus Film, Sport oder Musik. „Mental“ wird der Magier auf der Bühne erraten, was Stefan sich denkt. Überhaupt kein Problem: Auf der Rückseite einer Papiertasche steht schon „Deine PIN“, und aus der Tasche zieht Rauch ein Riesenfoto von „Boris Becker“ – allerdings als dreimonatiger Säugling … „Das war jetzt nur Spaß“, lacht da Rauch mit seinen Zuschauern.

"101 Dinge, die Frauen wünschen"

Von wirklichem Magier-Kaliber ist dagegen die Glanznummer vor der Pause: Aus einer Pappschachtel, die der Illusionist von oben und unten, von hinten und vorn als leer herzeigt, zieht er sachte, sachte erstmal ein aufwendig eingewickeltes Büchlein. Mit dem Titel „101 Dinge, die Frauen wünschen“. Sodann folgen ein Paar flache weiße Schuhe, dann ein rotes Paar, eine Rose (die sich der Meister gleich quer zwischen die Zähne klemmt). Ein Hütchen folgt, ein roter BH (weg damit, der ist von der Sekretärin …), ein Strauß Rosen, drei Tafeln Schokolade, wieder Blumen, eine Hand (äh, aus rosa Plastik), ein Herz (uuhh, schaurig!), und wieder bunte, papierene Blumen, ein ganzes Fuder, dass die Bühne schier überquillt …

Des Langfingers Risiko

Kann man eigentlich leben von solcher Kunst, Illusionen zu erzeugen, ohne als sprichwörtlicher Langfinger gewisse Risiken in Kauf zu nehmen? Auch das ist kein Problem für Matthias Rauch: Ein Stück Papier verwandelt er im Handumdrehen in einen Hundert-Euro-Schein. Der kommt allerdings im richtigen Leben wohl eher von den Zuschauern, die dem Meister-Magier zum Schluss lang und herzlich applaudieren.

Der Immenstädter Kleinkunstverein "Klick".

Der deutsche Meister der Zauberkunst: Matthias Rauch.

