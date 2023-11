Zelenskyi überragt! Städtler Schwimmer dominieren in Kempten

Die 27 Schwimmer des TV Immenstadt räumen beim Cambomare Sprintpokal in Kempten ab: 54 Medaillen und der begehrte Wanderpokal stehen für den TVI am Ende.

29.11.2023 | Stand: 17:30 Uhr

Die Talentschmiede aus dem Städtle hat ihre Ausnahmestellung in der Region untermauert. Keiner, der anderen 27 Vereine kam an der Schwimmabteilung des TV 1860 Immenstadt beim Cambomare Sprintpokal in Kempten vorbei. Am Ende des elf Stunden dauernden Schwimmwettkampfs nahmen die Oberallgäuer, die 27 Athleten ins Becken im Cambomare geschickt haben, den Wanderpokal mit nach Hause ins Städtle. Und das in einem beeindruckenden Teilnehmerfeld von fast 500 Teilnehmern.

Auf dem Weg zum Gewinn dieses begehrten Wanderpokals hatten die TVIler 54 Medaillenränge und zahlreiche weitere vordere Platzierungen erschwommen, sowie einen Staffelpokal in Gold und zwei Ehrenpreise für besondere Mehrkampfleistungen. Als weiteres Highlight gab es zwei deutsche Rekorde und einen Vereinsrekord für die Immenstädter. Die erfolgreichsten Medaillensammler in Kempten waren Ella Seidl und Jonas Schneider.

Ella Seidl gewinnt fünfmal Gold

Seidl verwandelte vier ihrer fünf Einzelstarts im Jahrgang 2010 in Gold und verfehlte die punktbeste Jahrgangsleistung gerade mal um drei Punkte. Ausnahmeschwimmer Jonas Schneider war der schnellste Athlet der Veranstaltung über 50 Meter Schmetterling, 50 und 100 Meter Freistil sowie 100 Meter Rücken. Über 50 Meter Rücken wurde er Zweiter. Damit sicherte sich der 16-jährige Immenstädter den Pokal als bester Mehrkämpfer.

Zudem brach er zwei Rekordzeiten. In seiner Behinderten-Startklasse AB schraubte Schneider den deutschen Rekord über 50 Meter Schmetterling auf 27,39 Sekunden. Über 100 Meter Rücken verbesserte er die Rekordzeit auf 1:01,61 Minute, was außerdem einen neuen Vereinsrekord bedeutete.

Dreimal aufs Siegertreppchen ganz nach oben schwamm Oleh Zelenskyi. Der Elfjährige siegte im Jahrgang 2012 über 50 Meter und 100 Meter Rücken sowie 50 Meter Freistil. Mit einer weiteren Silbermedaille über 50 Meter Brust sicherte er sich als Bester der Jahrgänge 2012/13 ebenfalls den Ehrenpreis.

Immenstädter Staffel räumt ab

In der Staffel-Pokal-Wertung wurden die geschwommenen Zeiten über 8 x 50 Meter Brust und 8 x 50 Meter Lagen addiert. In den beiden Staffeln schwammen – in unterschiedlicher Aufstellung – Lisanne Hoffmann, Ella Seidl, Anton Käser, Simon Joas, Maximilian Schnalzger und Vanessa Hoffmann in beiden Staffeln; Christine Zähringer, Marcus Joas, Selina Hoffmann und Jonas Schneider in jeweils einer.

In der Kombination beider Staffeln sicherten sich die Städtler ein weiteres Mal die Goldmedaille. Weitere Siege in der Einzelwertung sicherten sich Amelie Müller im Jahrgang 2012 (100 Meter Lagen und 50 Meter Brust), Anton Käser (2008/100 Meter Lagen), Jakob Schneider (2009/100 Meter Schmetterling), Yehor Tomiev (2011/100 Meter Rücken) und Vanessa Hoffmann (2004 und älter/100 Meter Brust).

Silber und Bronze gingen neben den bereits genannten Siegern an Tabea Zähringer (2015), Maximilian Hoffmann, Pia Weyermann (beide 2014), Martin Bergmann, Jaroslav Nesterenko (beide 2012), Maximilian Schnalzger, Xaver Käser (beide 2008), Lisanne Hoffmann (2009), Nadine Willer, Marcus und Simon Joas (alle 2004 und älter) sowie Selina Hoffmann (2006). Weitere Bestzeiten und wertvolle Punkte für die Mannschaftswertung erkämpften Anna Bareth, Viktoria Franke, Roman Zähringer, Amelie Drost-Perner, Ottmar Käser und Joel Yates.