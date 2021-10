Zum Auftakt ein voller Erfolg: Burgbergs Volleyballerinnen gewinnen gegen Turnerbund München II

Burgbergs Volleyballerinnen gewinnen beim Start der neuen Bayernliga-Saison. Warum die Spielerinnen trotz Heimspiel auf fremdem Parkett spielten.

18.10.2021 | Stand: 18:05 Uhr

Einen in doppelter Hinsicht bemerkenswerten Auftritt haben die Bayernliga-Volleyballerinnen des TSV Burgberg am vergangenen Samstag hingelegt. Sie gewannen auf dem bisher fremden Parkett der Immenstädter Julius-Kunert-Halle beim Auftakt-Heimspiel der Bayernliga-Saison, die an diesem Wochenende neu gestartet war.

Bemerkenswert war zum einen der lupenreine 3:0-Erfolg (25:21,28:26,25:23) gegen die Gäste vom TSV Turnerbund München II, gegen die sich die Aufsteiger aus Burgberg in der vergangenen Saison noch klar mit 0:3 geschlagen geben mussten und mit denen sie daher noch eine Rechnung offen hatten. Bemerkenswert war zum anderen, dass sich die Burgbergerinnen beim ersten Heimspiel in fremder Halle trotz der schwierigen Vorbereitung erstaunlich souverän und abgezockt präsentierten. Vom ersten Ball an konzentriert, fokussiert und äußerst entschlossen zeigten sich die Schützlinge von Cheftrainer Robin Wirth den knapp hundert Zuschauern. Und das nach fast einem Jahr pandemiebedingter Wettkampfpause und der Tatsache, dass die Halle für die Gastgeber genauso „fremd“ war wie für die Gäste aus der Landeshauptstadt. Wie berichtet müssen die Volleys aus der Grünten-Gemeinde voraussichtlich alle Heimspiele in umliegenden Hallen bestreiten, da die eigene Halle seit dem Unwetter im Juli bis auf Weiteres nicht zur Verfügung steht. Entsprechend stolz und zufrieden zeigte sich Trainer Wirth nach dem Spiel mit dem Auftritt seiner Mannschaft: „Das Team hat von Anfang an das umgesetzt, woran wir die Wochen zuvor im Training gearbeitet haben.“ Aus einer stabilen Annahme heraus gelang es seinem Team um Kapitänin und Außenangreiferin Anna Hilbrand eins ums andere Mal, die Gegnerinnen gehörig unter Druck zu setzen.

Gastgeberinnen ließen den Münchnerinnen keine Chance

Ein ausdrückliches Lob des Trainers erhielt Zuspielerin Svenja Auerbacher, die erstmals in Burgberg mit ihrem Zuspiel das erfolgreiche Angriffsspiel der Oberallgäuerinnen steuerte. In Kombination mit hohem Kampfgeist, Aufopferungswillen und einem herausragenden Teamspirit ließen die Gastgeberinnen den Münchnerinnen, die durchaus auf Augenhöhe mitspielten, keine Chance. So ging die Partie nach anderthalbstündigem Kampf verdient an das Heimteam aus Burgberg.

Kapitänin: "Es war einfach großartig, wieder vor mitfiebernden Zuschauern zu spielen"

„Es war eine tolle Erfahrung in der vergleichsweise großen Julius-Kunert-Halle und vor der erfreulich gut gefüllten Tribüne zu spielen“, berichtete Kapitänin Hilbrand. „Und es war einfach großartig, wieder vor mitfiebernden Zuschauern zu spielen“, war die einhellige Meinung von Kapitänin und Team. „Das hat uns nochmal einen Extraschub Motivation gegeben.“ (Lesen Sie auch: Neue Corona-Regeln für Zuschauer: "Profitgier", "Spaltung" - so heftig werden Allgäuer Vereine angefeindet, weil sie auf 3G+ setzen)

Nach dem bis zum kommenden Wochenende noch unvollständigen, ersten Spieltag belegen die Burgberger Volleys wegen des schlechteren Ballverhältnisses aktuell den vierten Tabellenplatz – allerdings punkt- und satzgleich mit dem Erst-, Zweit- und Drittplatzierten.

Mit der FTM Schwabing hat Burgberg noch eine Rechnung offen

Kommenden Samstag geht es für das Team aus Burgberg dann in den Münchner Norden zum ersten Auswärtsspiel der noch jungen Saison gegen die FTM Schwabing. Und auch mit diesem Team haben die Burgbergerinnen noch eine Rechnung offen, mussten sie sich doch im letzten Match der zurückliegenden, jäh abgebrochenen Saison der FTM nach heißem Duell knapp mit 1:3 geschlagen geben.

