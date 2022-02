Zum Schutz von Wildtieren: 500 Freizeitsportler in den Bergen informiert

Grenzübergreifender Aktionstag von Naturpark Nagelfluhkette und DAV. Rangerinnen geben Touren- und Schneeschuhgehern Tipps beim Aufstieg und am Gipfel.

14.02.2022 | Stand: 11:30 Uhr

Eine gute Wetterprognose, Neuschnee und ideale Tourenbedingungen haben zahlreiche Wintersportler am Wochenende in die Berge gelockt. Abgesehen von den Kontakteinschränkungen durch die Coronapandemie, ideale Voraussetzungen für einen Besucherlenkungsaktionstag im Naturpark Nagelfluhkette. Gemeinsam mit dem Deutschen Alpenverein hat der Naturpark Nagelfluhkette und mehr als 25 freiwillige Helfer aus dem Partnernetzwerk versucht, möglichst viele Tourengeher, Schneeschuhwanderer und Hundebesitzer in persönlichen Gesprächen zu erreichen. Grenzübergreifend waren an allen Ausgangspunkten für beliebte Touren und auf den Gipfeln – beispielsweise am Riedberger Horn – Helfer im Einsatz, um die Freizeitsportler über naturverträgliches Verhalten zu informieren. (Lesen Sie auch: Besucherlenkung im Oberallgäu künftig verstärkt digital)

Trend zu alternativem Wintersport spürbar

Seit einigen Jahren ist der zunehmende Trend hin zu alternativem Wintersport wie Skitourengehen im Gelände spürbar. Durch die Coronapandemie und der damit verbundenen zeitweisen Schließung der Skigebiete wurde der Trend verstärkt, denn viele klassische Wintersportler haben sich im Tourengehen probiert. Atemberaubende Darstellungen auf Social Media Plattformen locken zudem immer mehr Menschen abseits der gesicherten Pisten in die freie Natur. Diese ist gleichzeitig der Winterlebensraum für störempfindliche Tierarten wie beispielsweise Rothirsche oder Gämsen, die in ruhigen Gebieten überwintern.

Wichtige Verhaltenstipps und Hintergründe

Im Rahmen der Besucherlenkungskampagne „Dein Freiraum. Mein Lebensraum.“ werden deshalb wichtige Verhaltenstipps und die Hintergründe in der Natur vermittelt. Das Naturpark-Team erklärte den Freizeitsportlern beispielsweise die Bedeutung von Schongebieten für die Tiere im Winter: Werden die Rückzugsräume der Tiere im Winter betreten, kann dies beim Wild Fluchtreaktionen auslösen. Bei der Flucht verbraucht das Wild rund dreimal so viel Energie wie bei der Nahrungsaufnahme. In den letzten Wochen hat sich gezeigt, dass die Besucherlenkung sehr gut funktioniert und die Erholungssuchenden die Hinweise gut annehmen und sich zunehmend naturverträglich Verhalten. „Freizeitsportler sollten aber auch an die eigene Sicherheit denken. Die tragischen Unfälle am vergangenen Wochenende haben wieder gezeigt, dass man die Gefahr im Gelände nicht unterschätzen darf. Jeder Tourengeher sollte die nötige Sicherheitsausrüstung bei sich tragen, aber auch damit umgehen können. Zusätzlich ist natürlich die Vorbereitung auf Touren extrem wichtig. Der Deutsche Alpenverein bietet entsprechende Kurse an“, sagt Michael Fracaro, Geschäftsführer der Sektion Allgäu-Immenstadt.

Zeitgleich in 15 Regionen in den Bayerischen Alpen

So wurden am Wochenende an 15 Standorten im Gelände insgesamt rund 500 Freizeitsportler informiert. Im Naturschutzgebiet Allgäuer Hochalpen waren die Gebietsbetreuer des LBV und das Team des „Alpiniums“ unterwegs. Auch andere Regionen haben sich an der alpenweiten Aktion gemeinsam mit dem Deutschen Alpenverein beteiligt. Insgesamt fand die Aktion zeitgleich in 15 Regionen in den Bayerischen Alpen statt und wurde von rund 80 ehren- und hauptamtlich Engagierten unterstützt.

Lesen Sie auch:

Lesen Sie auch

Wieder mehr Wintersportler unterwegs So kümmern sich drei Rangerinnen in den Allgäuer Alpen um den Schutz von Natur und Tieren

Ranger sollen Tourismus besser durchs Kleinwalsertal lenken

Wimmelbilder und Verhaltenstipps für Bergsportler im Oberallgäu

Zähes Ringen um Mountainbike-Strecken in Sonthofen

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus dem Oberallgäu informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag im Oberallgäu".