"Außergewöhnliche Inspiration": Zum Tod von Triathlon-Ikone German Altenried

German Altenried stirbt im Alter von 85 Jahren – wenige Tage vor dem 40. Geburtstag seines Allgäu Triathlons. Freunde huldigen dem Gründervater des „Kult“.

15.08.2023 | Stand: 19:35 Uhr

Sein Lebenswerk hat runden Geburtstag – allein mitfeiern kann er nicht mehr. Wenn der Allgäu Triathlon am kommenden Wochenende seinen 40. Geburtstag feiert, ist German Altenried das erste Mal seit 1983 nicht mehr dabei. Der Gründervater des „Kults“ am Alpsee ist am 7. August im Alter von 85 Jahren gestorben.

